En la UC miran con atención: Boca Juniors suma importante baja de cara al debut en la Copa Libertadores. Foto: @bocajrsoficial

El arquero de Boca Juniors, Agustín Marchesín, no estará en el debut de la Copa Libertadores. El cuadro xeneize deberá enfrentar a la UC en el Claro Arena sin uno de sus jugadores titulares.

En el triunfo por 2-0 de los dirigidos por Claudio Ubeda sobre Instituo, el guardameta fue sustituido por Leandro Brey a los 82 minutos tras un choque con Nicolas Guerra. “En esa jugada medio giró la pierna y se le abrió demasiado un poco el aductor”, explicó el DT.

Horas después del encuentro, el portal Planeta Boca Juniors dio a conocer que el golero sufrió un desgarro en el aductor y su recuperación extiende el plazo de tres semanas. El duelo ante Universidad Católica está programado para el 7 de abril.

Brey asoma como titular tras la lesión de Marchesín. El portero de 38 años se suma a una amplia lista de nueve lesionados en Boca. Carlos Palacios y Rodrigo Battagli también están descartados. Edinson Cavani, quien tiene una hernia de disco, es evaluado semana a semana. Tampoco está Milton Giménez, que tampoco tiene claro cuando será su regreso.

Por otro lado, Exequiel Zeballos y Santiago Ascasíbar se encuentran en la fase final de recuperación. Es probable que estén ante la UC. Mientras que Tomás Belmonte y Óscar Romero esperan llegar a la Copa Libertadores, pero su presencia no está asegurada.