En la UC miran con atención: Boca Juniors suma importante baja de cara al debut en la Copa Libertadores
El elenco xeneize no contará con uno de sus futbolistas titulares en el primer encuentro del certamen continental.
El arquero de Boca Juniors, Agustín Marchesín, no estará en el debut de la Copa Libertadores. El cuadro xeneize deberá enfrentar a la UC en el Claro Arena sin uno de sus jugadores titulares.
En el triunfo por 2-0 de los dirigidos por Claudio Ubeda sobre Instituo, el guardameta fue sustituido por Leandro Brey a los 82 minutos tras un choque con Nicolas Guerra. “En esa jugada medio giró la pierna y se le abrió demasiado un poco el aductor”, explicó el DT.
Horas después del encuentro, el portal Planeta Boca Juniors dio a conocer que el golero sufrió un desgarro en el aductor y su recuperación extiende el plazo de tres semanas. El duelo ante Universidad Católica está programado para el 7 de abril.
Brey asoma como titular tras la lesión de Marchesín. El portero de 38 años se suma a una amplia lista de nueve lesionados en Boca. Carlos Palacios y Rodrigo Battagli también están descartados. Edinson Cavani, quien tiene una hernia de disco, es evaluado semana a semana. Tampoco está Milton Giménez, que tampoco tiene claro cuando será su regreso.
Por otro lado, Exequiel Zeballos y Santiago Ascasíbar se encuentran en la fase final de recuperación. Es probable que estén ante la UC. Mientras que Tomás Belmonte y Óscar Romero esperan llegar a la Copa Libertadores, pero su presencia no está asegurada.
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