En Paraguay arremeten contra Piero Maza por su polémico arbitraje entre Cerro Porteño y Estudiantes por la Copa Libertadores

En Paraguay se lanzan contra Piero Maza por su polémico arbitraje entre Cerro Porteño y Estudiantes por la Copa Libertadores.

Piero Maza está en el ojo del huracán. Ahora a nivel sudamericano. El árbitro internacional estuvo a cargo del partido entre Cerro Porteño y Estudiantes. Ahí, en la última jugada del partido, el juez cobró una infracción de Matías Pérez sobre Guido Carrillo. Tras la infracción, Santiago Ascacibar cambió la pena por gol y el Pincharrata ganó por la cuenta mínima.

Después del partido, el DT del cuadro guaraní, Diego Martínez, reclamó contra el referato. “No me gustó el arbitraje, pero entiendo que es un ser humano que se puede equivocar como yo en un planteamiento. No me parecieron acertadas muchas de las decisiones, tiene gente que lo ayuda y en esas decisiones no estuve muy de acuerdo”, dijo.

“El plantel terminó con mucha bronca luego de un partido así de Copa Libertadores, yo creo que de manera injusta nos quedamos con las manos vacías”, complementó.

#Libertadores | ¿Te pareció bien cobrado el penal por parte del chileno Piero Maza?

pic.twitter.com/zA7TyasVdZ — Versus (@SomosVersusPY) August 14, 2025

La prensa local también se lanzó contra Maza por su accionar. “Mucha indignación en Cerro, que sobre la hora se quedó con las manos vacías. Fue un penal lleno de polémica cobrado por el chileno Piero Maza”, escribieron en el diario Hoy.

El portal Altos Noticias publicó “El robo más grande de la historia de la Libertadores”. Luego complementaron “En el penal inventado, ni el jugador de Estudiantes reclama penal, cuando el árbitro chileno Piero Maza ‘entrenado’ pita penal, se tira y hace su show”, enfatizaron.

También reclaman en Cerro Porteño por un agarrón en el área de Eric Meza a Jorge Morel que no fue cobrado como penal.