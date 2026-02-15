En vivo: Colo Colo recibe a Unión La Calera en el Monumental por la tercera fecha de la Liga de Primera
Tras imponerse a Everton, el Cacique quiere seguir por la senda de la victoria contra los cementeros.
Minuto a minuto
Colo Colo 0-0 Unión La Calera
Tarjeta amarilla en Colo Colo
5′. Diego Ulloa es amonestado por un codazo contra Sáez.
¡Comienza el partido!
1′. Colo Colo y Unión La Calera ya juegan en el estadio Monumental.
Minuto de silencio en el estadio Monumental
Rinden un homenaje a Carlos Cortés, director de Blanco y Negro fallecido este domingo.
¿Cómo marchan en la Liga de Primera?
Colo Colo llega a este compromiso con tres puntos, ya que sufrió una derrota en el debut ante Limache y luego le ganó en la agonía a Everton. Calera, por su lado, lo hace invicto con puntaje ideal: triunfos contra los mencionados ruleteros y Cobresal.
La formación titular de Unión La Calera
La formación titular de Colo Colo
Colo Colo recibe a Unión La Calera
El estadio Monumental será el escenario del duelo entre albos y cementeros, por la tercera fecha de la Liga de Primera 2026.
¡Bienvenidos!
Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo.
