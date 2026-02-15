En vivo: Colo Colo recibe a Unión La Calera en el Monumental por la tercera fecha de la Liga de Primera

¿Cómo marchan en la Liga de Primera?

Colo Colo llega a este compromiso con tres puntos, ya que sufrió una derrota en el debut ante Limache y luego le ganó en la agonía a Everton. Calera, por su lado, lo hace invicto con puntaje ideal: triunfos contra los mencionados ruleteros y Cobresal.