En vivo: Christian Garin enfrenta a Thiago Tirante en su debut en el ATP de Río de Janeiro
El tenista ariqueño (89°) vuelve al circuito tras su ausencia en la Copa Davis y el ATP de Buenos Aires. Ahora enfrentará al argentino (92°) por un lugar en los octavos de final.
Minuto a Minuto
Christian Garin 0 - 0 Thiago Tirante
Actualiza el minuto a minuto aquí.
|Puntos
|Set 1
|Set 2
|Set 3
|Christian Garin
|30
|4
|Thiago Tirante
|0
|5
4-5. El chileno se recupera del quiebre impuesto por el argentino y acorta la distancia con dos derechas potentes y una paralela. Fue su mejor juego hasta ahora.
3-5. Garin se acerca con dos ACES.
2-5. Luego de llegar a los 40 iguales. Un saque llegó para definirlo todo y el argentino se queda con el punto.
1-4: ‘Gago’ se muestra incomodo en la cancha y Tirante gana otro sólido juego sin mayores problemas.
Primer punto para Garin
1-3. Luego de un dificil comienzo, con un acercamiento a la malla el ariqueño logró acortar la distancia del trasandino y obtener el punto ganador.
Quiebre para el chileno
0-3. Tras errores continuos de Garin, el argentino de 24 años toma ventaja por tres puntos.
Punto a favor del argentino
0-1. Christian falló devoluciones que se fueron fuera de la cancha o quedaron en la malla.
¡Comienza el partido con el saque de Thiago Tirante!
¡Jugadores en el campo de juego!
La última vez que Garín tuvo acción en cancha fue el pasado 19 de enero, cuando cayó ante Luciano Darderi por su estreno en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada 2026. Ahora el Gago Cristian Garin regresa después de semanas de inactividad por el lamentable fallecimiento de su padre.
Otro chileno en acción
Inmediatamente a continuación, aproximadamente a las 18:30 horas de nuestro país, será el momento de Alejandro Tabilo (68°), que viene de tener una buena participación en el ATP de Buenos Aires, y hará su debut en Brasil ante el estadounidense Emilio Nava (76°), contra el que tampoco tiene antecedentes previos.
El rival es Thiago Tirante: Tenista argentino al que enfrentará por primera vez y que viene de disputar el Challenger de Manama, en Bahréin, donde alcanzó los cuartos de final, instancia en la que cayó por un doble 6-4 ante el italiano Mattia Bellucci.
¿Dónde se puede ver el partido de Christian Garin en Río?
Lamentablemente el partido del tenista nacional en su debut por el ATP de Río de Janeiro no contará con transmisión televisiva, pero sí contará con señal streaming a cargo de la plataforma DISNEY+. Sin embargo, a través de El Deportivo, lo podrás vivir minuto a minuto.
Buenas tardes
El Deportivo los invita a seguir el debut de Christian Garin. El ariqueño, campeón del torneo en 2020, enfrentará al argentino Thiago Tirante desde las 16:30 horas en el Jockey Club Brasileiro. Será su regreso oficial a la competencia tras la pausa que tomó por motivos personales.
