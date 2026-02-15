En vivo: Deportes Concepción enfrenta a la U de Conce en una nueva edición del clásico Penquista
El León de Collao y el Campanil se enfrentan por la tercera fecha de la Liga de Primera.
Minuto a Minuto
Universidad de Concepción 2-1 Deportes Concepción
Movimiento de Juan Cruz Real
En la Udec, entró a la cancha Jorge Espejo por Pablo Parra.
Otro amonestado
David Retamal le entró fuerte a Cavalleri, por lo que vio la tarjeta amarilla.
Variantes de Almendra
Ingresaron Angel Gillard, Bryan Vejar y Matías Cavalleri por Leonardo Valencia, Javier Rojas y Ethan Espinoza, respectivamente.
Gol de Waterman
El goleador de la Udec venció a César Dutra para poner el 2-1.
Modificación en el Campanil
Ariel Uribe entra por Agustín Urzi. Es la segunda sustitución de Juan Cruz Real.
Amarilla
Fausto Grillo agarró a Waterman para detener su carrera por la banda derecha. El lila fue amonestado.
Primer cambio del León de Collao
Leenhan Romero ingresó por Aldrix Jara en la primera sustición de Patricio Almendra.
Intenso inicio de la segunda mitad
Las escuadras buscan llegar con velocidad al arco rival para quitar el empate. Ambos conjuntos ya probaron a los porteros.
Golazo en el Biobío
Cristhofer Mesías anotó desde fuera del área para poner el 1-1.
Primer cambio en la Udec
Yerco Oyanedel ingresó por Antonio Díaz, quien estaba amonestado y provocó el penal.
Comienza la segunda mitad
El Campanil le dio movimiento al balón para iniciar el complemento.
Terminó el primer tiempo
Los lilas se van con el marcador 1-0 a su favor.
Casi gol de lo lilas
Larrivey probó desde el punto penal, pero envió el balón sobre el arco rival.
El partido se entorpece
Los equipos no encuentran claridad en la construcción de los ataques y aumenta la intensidad.
Otra amarilla en la Udec
Agustín Urzi vio la tarjeta amarilla, luego de una entrada fuerte sobre un rival.
Gol del Conce
Joaquín Larrivey intercambió el penal por gol y abrió la cuenta. 1-0 para la visita.
Penal para la visita
Díaz tocó con su mano el balón en el área y se cobró un tiro desde los doce pasos para los lilas.
Segundo amonestado en la Udec
Osvaldo González, capitán del Campanil, vio la tarjeta amarilla luego de una falta.
Ocasiones para ambos
Los dos conjuntos han puesto a trabajar al arquero rival. César Dutra y Santiago Silva ya han tenido intervenciones en cada área.
Un amonestado en la vista
Mario Sandoval llegó tarde en una barrida, por la que vio la tarjeta amarilla.
Primera amarilla
Antonio Díaz llegó tarde a un cruce y es el primer amonestado para los locales.
Se cumplen 5′
Deportes Concepción se ha hecho del control del balón y mantiene a la Udec cerca de su área.
Empezó el encuentro
Los lilas dieron el puntapié inicial en el estadio Ester Roa.
A nada del comienzo
Las escuadras ya se encuentran en el terreno de juego.
Los titulares del campeón del ascenso
El once lila
Un derbi especial
Los equipos del Biobío se enfrentan en el regreso de ambos a la máxima división. El Campanil subió como el ganador del ascenso, mientras que el León de Collao se quedó con la liguilla.
Buenos días
El Deportivo les da la bienvenida a una nueva edición del clásico penquista.
