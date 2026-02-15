SUSCRÍBETE POR $1100
    EN VIVO

    En vivo: Deportes Concepción enfrenta a la U de Conce en una nueva edición del clásico Penquista

    El León de Collao y el Campanil se enfrentan por la tercera fecha de la Liga de Primera.

    El Campanil choca con los Leones de Collao en la Liga de Primera. Por: EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Minuto a Minuto

    Universidad de Concepción 2-1 Deportes Concepción

    Movimiento de Juan Cruz Real

    En la Udec, entró a la cancha Jorge Espejo por Pablo Parra.

    Otro amonestado

    David Retamal le entró fuerte a Cavalleri, por lo que vio la tarjeta amarilla.

    Variantes de Almendra

    Ingresaron Angel Gillard, Bryan Vejar y Matías Cavalleri por Leonardo Valencia, Javier Rojas y Ethan Espinoza, respectivamente.

    Gol de Waterman

    El goleador de la Udec venció a César Dutra para poner el 2-1.

    Modificación en el Campanil

    Ariel Uribe entra por Agustín Urzi. Es la segunda sustitución de Juan Cruz Real.

    Amarilla

    Fausto Grillo agarró a Waterman para detener su carrera por la banda derecha. El lila fue amonestado.

    Primer cambio del León de Collao

    Leenhan Romero ingresó por Aldrix Jara en la primera sustición de Patricio Almendra.

    Intenso inicio de la segunda mitad

    Las escuadras buscan llegar con velocidad al arco rival para quitar el empate. Ambos conjuntos ya probaron a los porteros.

    Golazo en el Biobío

    Cristhofer Mesías anotó desde fuera del área para poner el 1-1.

    Primer cambio en la Udec

    Yerco Oyanedel ingresó por Antonio Díaz, quien estaba amonestado y provocó el penal.

    Comienza la segunda mitad

    El Campanil le dio movimiento al balón para iniciar el complemento.

    Terminó el primer tiempo

    Los lilas se van con el marcador 1-0 a su favor.

    Casi gol de lo lilas

    Larrivey probó desde el punto penal, pero envió el balón sobre el arco rival.

    El partido se entorpece

    Los equipos no encuentran claridad en la construcción de los ataques y aumenta la intensidad.

    Otra amarilla en la Udec

    Agustín Urzi vio la tarjeta amarilla, luego de una entrada fuerte sobre un rival.

    Gol del Conce

    Joaquín Larrivey intercambió el penal por gol y abrió la cuenta. 1-0 para la visita.

    Penal para la visita

    Díaz tocó con su mano el balón en el área y se cobró un tiro desde los doce pasos para los lilas.

    Segundo amonestado en la Udec

    Osvaldo González, capitán del Campanil, vio la tarjeta amarilla luego de una falta.

    Ocasiones para ambos

    Los dos conjuntos han puesto a trabajar al arquero rival. César Dutra y Santiago Silva ya han tenido intervenciones en cada área.

    Un amonestado en la vista

    Mario Sandoval llegó tarde en una barrida, por la que vio la tarjeta amarilla.

    Primera amarilla

    Antonio Díaz llegó tarde a un cruce y es el primer amonestado para los locales.

    Se cumplen 5′

    Deportes Concepción se ha hecho del control del balón y mantiene a la Udec cerca de su área.

    Empezó el encuentro

    Los lilas dieron el puntapié inicial en el estadio Ester Roa.

    A nada del comienzo

    Las escuadras ya se encuentran en el terreno de juego.

    Los titulares del campeón del ascenso

    El once lila

    Un derbi especial

    Los equipos del Biobío se enfrentan en el regreso de ambos a la máxima división. El Campanil subió como el ganador del ascenso, mientras que el León de Collao se quedó con la liguilla.

    Buenos días

    El Deportivo les da la bienvenida a una nueva edición del clásico penquista.

