En vivo: el Barcelona de Lamine Yamal desafía al campeón PSG en la Champions League
Españoles y franceses chocan por la segunda fecha de la competencia europea. Sigue aquí el relato del partido.
Minuto a Minuto
Barcelona 1-0 PSG
29′. Era golazo de PSG. Hakimi ejecuta un tiro libre desde la izquierda, la pone al segundo palo, pero el portero Szczęsny vuela para mandarla al córner.
26′. Tiro del Barcelona. Olmo le pega desde fuera, pero el balón rebota en un hombre del PSG. Córner.
24’ Aproximación del PSG. Barcola se mete al área, pero el balón se le va largo en el último toque.
El gol. Barcelona recupera un balón tras una mala salida del PSG y con su sello dejan solo a Torres y abren la cuenta en Cataluña.
19’. Gooooooooooooooooooooool del Barcelona.
14′. Era gol de Barcelona. Yamal que deja solo a Torres con un pase a tres dedos y cuando la pelota entraba, la espalda de Zabarnyi evita la conquista del local.
12′. Cabezazo PSG. Zabarnyi le gana a todos por arriba. Elevado.
10’ La primera del PSG. Hakimi gana la banda, pero llega sin fuerza al área y le sale un remate débil.
La gran jugada de Yamal.
6′. Otra de Yamal. Gana la banda y cuando va a lanzar el centro, Mendes lo intercepta.
2′. La primera de Barcelona. Gran jugada de Yamal y el tiro de Torres es trabado en el momento justo.
Comenzó el partido. Catalanes y galo ya juegan por la fase de liga de la Champions League.
El 11 de Barcelona.
La formación del PSG.
El reencuentro con un ídolo.
¿Dembélé lucirá su Balón de Oro ante su ex equipo? No, el francés sufre una lesión muscular y quedó fuera de la convocatoria.
Hoy llevamos a sus pantallas el duelo entre Barcelona y PSG por la Champions League.
Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
