EN VIVO

En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini choca con Nottingham Forest en la Europa League

El elenco español enfrenta a los ingleses por la primera fecha de la Fase de Liga de la competencia. Sigue aquí el relato del partido.

Betis y Nottingham Europa se enfrentan por la Europa League. Foto: @RealBetis.

El Relato

Real Betis 1-2 Nottingham Forest


54′. Betis busca el empate. Pero aún no logra una chance real de gol.

La visita también realiza un cambio.

Pellegrino golpeó la mesa en el camarín. Rodríguez, Roca y Riquelme ingresaron por Firpo, Altamira y Ezzalzouli.

Comenzó el segundo tiempo. El Betis de Pellegrini saldrá a dar vuelta el resultado.

Termina el primer tiempo. El Betis de pellegrini jugaba bien, pero los ingleses tomaron el control y con un doblete de Igor jesús lo gana justamente.

45′+1′. Tarjeta Amarilla. Natan es amonestado en el Betis por cortar una carga con falta.

45′. Descuentos. Se agregaron dos más a esta primera parte.

42′. Dos intentos frustrados del Betis. Antony y Lo Celso buscaban inquietar, pero el peligro se diluye rápidamente.

39′. Llegada de Nottingham. Nenco avanza por la derecha, tira el centro, corta Pau López.

34′. Otra vez se salva el Betis. Igor Jesús cabecea solo y Pau López debe volar para evitar el tercero.

Palo. Al portero del Betis, Pau, se le suelta el balón y se estrella en el vertical. Son los peores momentos para el cuadro de Pellegrini.

31′. Se salva Betis. Un centro atrás e Igor Jesús disparaba para el tercero, pero apareció una pierna milagrosa y evita la caída.

El segundo gol del cuadro británico.

25′. Tarjeta Amarilla. Igor Jesús fue a destiempo a cortar la salida de Natan y se lo lleva puesto. Amonestado.

El gol. Un córner desde la izquierda e Igor Jesús salta más alto que nadie para anotar su segundo gol personal y dar vuelta el partido.

23′. Goooooooooooooooooooool de Nottingham Forest. 1-2.

El empate de los ingleses.

Así fue la apertura del marcador del Betis.

El gol. Gibbs-White le mete un pase preciso a Igor Jesús y este no falla con el arco a su disposición. 1-1.

18′. Goooooooooooooooooooooooooool de Nottingham Forest.

El gol. Antony retoma una opción de gol, habilita a Bakambu y éste no falla con un cañonazo. Lo gana Betis por la mínima.

14′. Goooooooooooooooooooooooooool de Betis.

11’ Cabezazo. Otra llegada de la visita, Gibbs-White por arriba. Elevado.

8′. Remate de la visita. Hudson-Odoi le pega desde fuera. A las manos de Pau.

5′. Domina Betis, pero la defensa del cuadro inglés ha estado impecable.

2′. Tarjeta Amarilla. Gibbs-White es amonestado en el Nottingham Forest por cortar una carga de Betis.

Comenzó el partido. Betis y Nottingham Forest ya juegan por la fase de la liga de la Europa League.

El 11 de Manuel Pellegrini.

La formación de los ingleses.

El trabajo previo de la visita.

La palabra de Manuel Pellegrini en la previa: “𝐸𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑦 𝑖𝑙𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 ℎ𝑎𝑐𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑎 𝐿𝑒𝑎𝑔𝑢𝑒”.

Hoy llevamos a sus pantallas el duelo entre Betis y Nottingham Forest por la Europa League

Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

