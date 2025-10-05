En vivo: el Betis de Pellegrini visita al Espanyol en LaLiga
El equipo del Ingeniero juega por la máxima competencia de España.
Minuto a minuto
Espanyol 1-1 Real Betis
55′. Gol del Betis. Juan Hernández empata el partido.
46′. En marcha el complemento. Espanyol 1-0 Betis.
45′. Finaliza el primer tiempo. El Betis cae por la mínima.
15′. Gol del Espanyol. Pol Lozano abre la cuenta.
1′. Inicia el partido en el RCDE Stadium.
Bienvenidos, el Betis de Pellegrini visita al Espanyol en LaLiga.
