En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez quiere volver al triunfo en LaLiga ante el colista Oviedo
Luego de tres malos resultados en fila, el equipo de los chilenos busca una victoria que lo vuelva a meter en la pelea por las copas internacionales. Sigue aquí el relato del partido.
Minuto a Minuto
Sevilla 2-0 Oviedo
¡Gol del Sevilla!
21′. Gran desborde de Akor Adams, que encuentra por el medio al suizo Djibril Sow. De un posible penal en contra al segundo gol de la jornada. Celebran los andaluces.
¡No hay penal para el Oviedo!
18′. El juez determina que la mano no es intencional. Se reanuda el juego desde el área del Sevilla.
El árbitro va al VAR
17′. Después de un tedioso diálogo con los jugadores, el juez se decide a ir al monitor.
¿Posible penal para Oviedo?
15′. Se paraliza el duelo por una supuesta mano de Batista Mendy.
Así fue el gol del Sevilla ante Oviedo
¡Gol del Sevilla!
3′. Los andaluces no tardan en romper el cero. Rápida asociación que termina con el nigeriano Akor Adams mano a mano. El africano no falla y la ajusta sutilmente.
¡Comienza el partido!
1′. El Sevilla de Alexis Sánchez ya juega ante el Oviedo.
El arribo de Alexis Sánchez al estadio del Sevilla
La formación titular del Arsenal con Alexis Sánchez en el ataque
Gabriel Suazo, otra vez fuera por lesión
El lateral chileno todavía está al margen por su dolencia física.
Con Alexis Sánchez desde el inicio
Después de varios partidos en el banquillo, el chileno por fin aparece como titular en el equipo de Matías Almeyda.
Sevilla se enfrenta al Oviedo
Los andaluces necesitan ganar tras tres partidos consecutivos sin conocer la victoria en LaLiga. Al frente tienen la oportunidad perfecta: se miden ante el penúltimo de la tabla.
Buenos días
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
