    En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez quiere volver al triunfo en LaLiga ante el colista Oviedo

    Luego de tres malos resultados en fila, el equipo de los chilenos busca una victoria que lo vuelva a meter en la pelea por las copas internacionales. Sigue aquí el relato del partido.

    Sevilla recibe a Real Oviedo por la LiLga. Foto: @SevillaFC.

    Minuto a Minuto

    Sevilla 2-0 Oviedo

    Actualiza el relato

    ¡Gol del Sevilla!

    21′. Gran desborde de Akor Adams, que encuentra por el medio al suizo Djibril Sow. De un posible penal en contra al segundo gol de la jornada. Celebran los andaluces.

    ¡No hay penal para el Oviedo!

    18′. El juez determina que la mano no es intencional. Se reanuda el juego desde el área del Sevilla.

    El árbitro va al VAR

    17′. Después de un tedioso diálogo con los jugadores, el juez se decide a ir al monitor.

    ¿Posible penal para Oviedo?

    15′. Se paraliza el duelo por una supuesta mano de Batista Mendy.

    Así fue el gol del Sevilla ante Oviedo

    ¡Gol del Sevilla!

    3′. Los andaluces no tardan en romper el cero. Rápida asociación que termina con el nigeriano Akor Adams mano a mano. El africano no falla y la ajusta sutilmente.

    ¡Comienza el partido!

    1′. El Sevilla de Alexis Sánchez ya juega ante el Oviedo.

    El arribo de Alexis Sánchez al estadio del Sevilla

    La formación titular del Arsenal con Alexis Sánchez en el ataque

    Gabriel Suazo, otra vez fuera por lesión

    El lateral chileno todavía está al margen por su dolencia física.

    Con Alexis Sánchez desde el inicio

    Después de varios partidos en el banquillo, el chileno por fin aparece como titular en el equipo de Matías Almeyda.

    Sevilla se enfrenta al Oviedo

    Los andaluces necesitan ganar tras tres partidos consecutivos sin conocer la victoria en LaLiga. Al frente tienen la oportunidad perfecta: se miden ante el penúltimo de la tabla.

    Buenos días

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:Alexis SánchezGabriel SuazoSevillaReal OviedoLaLigaFútbol en vivoMinuto a MinutoFútbol Español

