En vivo: Estados Unidos y Francia se miden en choque de ganadores en el Mundial Sub 20
En el primer duelo los norteamericanos golearon por 9-1 a Nueva Caledonia. Por su lado, los galos superaron por 2-1 a Sudáfrica.
Minuto a minuto
Estados Unidos 0-0 Francia
En paralelo
Cabe destacar que a esta misma hora Colombia juega ante Noruega por el Grupo F del Mundial Sub 20. El Deportivo te entregará todos los detalles de este encuentro en el estadio Fiscal de Talca.
¡Arranca el partido!
Francia se enfrenta a Estados Unidos en Rancagua en el Mundial Sub 20 Chile 2025.
Así marcha el Grupo E antes del comienzo de la segunda fecha
El duelo entre estadounidense y franceses se jugará en el estadio El Teniente de Rancagua.
¡Buenas tardes!
Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Estados Unidos y Francia, que se enfrentarán por el Grupo E del Mundial Sub 20 Chile 2025.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.