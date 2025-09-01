SUSCRÍBETE
EN VIVO

Repasa los detalles de la presentación de Fernando Ortiz como el nuevo técnico de Colo Colo

El argentino entregó sus primeras impresiones en el reducto albo y aquí puedes revivir su primera conferencia de prensa en Macul.

Fernando Ortiz llegó este lunes al país y se fue directo al Monumental. @america

La llegada del nuevo adiestrador albo


Esa fue la presentación de Fernando Ortiz en Colo Colo. Les dejamos invitados a que sigan conectados a El Deportivo, para leer todas las noticias del equipo albo y de toda la Liga de Primera. Buenas tardes.

Mosa insiste: “Creo que aún podemos hacer un ida y vuelta. Cada equipo con su hinchada, con tres o cuatro días de diferencias, pues juntar a las hinchadas hoy en día no se si es lo aconsejable. Pero si se hace, ojalá no demos noticias por lo extra futbolístico”.

Mosa y la Supercopa: “Hemos escuchado al alcalde de Independencia que pide que no se juegue, quedan 13 días y lo único que esperamos es que se de en paz y no haya problemas, por lo que deseamos que estas medidas resulten”.

Otra reflexión de Mosa: “Las personas que entren o no entren en la calificación que está siendo la ANFP, esperemos que sea la mejor, no la conozco en detalle, no sé cómo la obtuvieron esos antecedentes o tienen una base de dato de los clubes, por lo que lo único que espero es que el partido se desarrolle pues no se si se va a desarrollar”.

Mosa sobre venta de entradas de la Supercopa: “Nosotros seguimos insistiendo que el ida y vuelta es más seguro, es más conveniente y genera menos posibilidades de conflicto. Pero a estas alturas del partido, lo único que pido es que se desarrollen las actividades de buena manera y en paz”.

Sobre Cepeda: “No he hablado personalmente. Pero si no se le dio la oportunidad de salir y está enojado, trataré de calmarlo y decirle que tendrá miles de oportunidades para salir al extranjero”.

Qué debe mejorar: “Se lo diré a los jugadores, pero sí debemos proponer y salir a ganar en todas las canchas”.

Su estilo: “Soy de recorrer la canchas muy temprano. Saludo a todo el mundo, porque el respeto para mí está ante todo. Y aunque no se note, soy bastante vergonzoso”.

Estilo de juego: “Quiero que seamos protagonistas donde vayamos a jugar. Es imposible que con esta camiseta no salgamos a proponer. Es un riesgo, pero saldremos a ganar en todas las canchas”.

Referencias de Colo Colo: “Iván Zamorano me contestó el teléfono de inmediato y estoy muy agradecido de sus palabras”.

Sobre Aquino: “Se que esperaban un poco más de él, pero se que es un buen jugador y trataré de explotar sus condiciones”.

Sus malos resultados en Santos Laguna: “Aprendí en esa secuencia de derrotas que tuve y ahora queremos seguir creciendo como técnico”.

Tiempo: “Los resultados siempre pueden ser enemigos de los entrenadores. Quiero que mis jugadores entiendan lo que quiero interpretar y a lo largo de las semanas iremos mejorando lo que se viene haciendo”.

Metas: “No me pongo metas a un año. Pero mañana quiero abrazar a los jugadores y les diré que debemos repetir el resultado de este domingo en la Supercopa”.

La falta de coronas en su carrera: “Estoy en una institución que me puede dar títulos y estaremos enfocados 24 horas para conseguirlos”.

La cantera: “Me gustan muchos las divisiones menores. El juvenil tiene hambre y quiere jugar y el profesional lo nota cuando el técnico lo pone sobre él. En el plantel hay buena calidad de jóvenes y pronto tendré una charla con Héctor Tapia para potenciar la cantera”.

Sobre los jugadores: “Plantel riquísimo, con jugadores de jerarquía y muchachos jóvenes. Lo analizamos y decidimos venir”.

Sobre Arturo Vidal: “Soy afortunado por dirigir a Arturo. Un jugador de esa categoría te enseña y ojalá podamos tener una gran conexión”.

Ortiz y su primer objetivo: “Hay que ganar la Supercopa, por que soy de los que cree que los clásicos se ganan, no importa cómo se juegan, se ganan”.

Las primeras palabras de Ortiz: “No tengo dudas que llego al club más grande del país y quiero poner a Colo Colo en lo más alto, porque ahí debe estar”.

El presidente de ByN, Aníbal Mosa, le entrega la bienvenida al DT y asegura: “me llamó la atención lo ilustrado que está de la situación del equipo”.

Fernando Ortiz ingresó a la sala de prensa del Monumental y saludó personalmente a todos los presentes: periodistas, camarógrafos y dirigentes albos.

El adiestrador argentino firmó contrato hasta diciembre de 2026 y ganará 960 mil dólares anuales.

Hoy llevamos a sus pantallas, la presentación del nuevo técnico de Colo Colo: Fernando Ortiz.

Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

Más sobre:Colo ColoFernando OrtizLiga de PrimeraTécnico Colo ColoEstadio Monumental

