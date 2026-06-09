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    En vivo: la Roja se despide de la gira por Europa enfrentando a la mundialista República Democrática del Congo

    Chile vuelve a la cancha para enfrentar a una de las selecciones africanas clasificadas al evento planetario. Sigue aquí todos los detalles del encuentro.

    Actualizar el relato

    Chile 0-0 RD Congo

    Reclaman penal

    25′. Tapia cae en el área de Congo y todos en la Roja piden la pena máxima. No se cobra nada.

    Ataque

    19′. Bongonda entra hasta la cocina. Pero Vigouroux sale del arco chileno y se queda con el balón.

    Centro

    14′. Chile busca a través de una pelota área. Congo resuelve fácil.

    Aproximación

    10′. Se acerca tímidamente Chile. Tapia lo intenta, pero la defensa africana lo controla.

    Centro

    6′. Congo busca por vía aérea. Ngalayel eleva el cabezazo.

    Congo domina

    3′. Los africanos salieron a presionar alto a Chile.

    Comienza el partido

    Chile y Congo ya juegan su duelo amistoso en Francia.

    El 11 de Chile

    La formación africana

    El camarín de la Roja

    Duelo preparatorio

    RD Congo jugará el Mundial y enfrenta a Chile en busca de rodaje para la cita planetaria.

    Buenos días

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:ChileLa RojaMundial 2026mundialRD CongoFútbolFútbol en vivoFútbol Internacional

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