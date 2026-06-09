En vivo: la Roja se despide de la gira por Europa enfrentando a la mundialista República Democrática del Congo
Chile vuelve a la cancha para enfrentar a una de las selecciones africanas clasificadas al evento planetario. Sigue aquí todos los detalles del encuentro.
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Chile 0-0 RD Congo
Reclaman penal
25′. Tapia cae en el área de Congo y todos en la Roja piden la pena máxima. No se cobra nada.
Ataque
19′. Bongonda entra hasta la cocina. Pero Vigouroux sale del arco chileno y se queda con el balón.
Centro
14′. Chile busca a través de una pelota área. Congo resuelve fácil.
Aproximación
10′. Se acerca tímidamente Chile. Tapia lo intenta, pero la defensa africana lo controla.
Centro
6′. Congo busca por vía aérea. Ngalayel eleva el cabezazo.
Congo domina
3′. Los africanos salieron a presionar alto a Chile.
Comienza el partido
Chile y Congo ya juegan su duelo amistoso en Francia.
El 11 de Chile
La formación africana
El camarín de la Roja
Duelo preparatorio
RD Congo jugará el Mundial y enfrenta a Chile en busca de rodaje para la cita planetaria.
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