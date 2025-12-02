En vivo: la U enfrenta a Coquimbo para defender la marca histórica del Ballet Azul y seguir peleando el Chile 2
Los estudiantiles no sólo buscan impedir que los nortinos alcancen las 17 victorias consecutivas, sino también seguir en la pelea por un puesto en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sigue aquí el relato del partido.
U. de Chile 0-0 Coquimbo U.
Tarjetas Amarillas
32′. Palavecino baja violentamente a Aránguiz y Zaldivia lo encara. Ambos amonestados.
Impresionante Sánchez
30′ Calderón remata abajo en área chica y el portero de Coquimbo se luce con un manotazo increíble.
Ni pase ni tiro
26′. Aránguiz queda con el balón en la entrada del área y le pega, pero no le resulta ni la habilitación a Altamirano ni remate al arco.
Remate azul
20′. Di Yorio prueba casi con un tiro cruzado. Ataja Sánchez.
Se reanudan las acciones
19′. El partido sigue tras el cese de los fuegos artificiales.
Partido detenido
16’. La barra de la U lanza fuegos artificiales contra el derecho de admisión y el juego se detiene.
Intenta Coquimbo
13′. Un centro al área azul. Castellón se queda con el balón.
Pasa de todo
8′. Centro al área de Coquimbo, pelota suelta, todos la buscan con patadas al aire, el portero Sánchez se queda con ella.
Se lo pierde la U
3′. Gran pase de Aránguiz y Altamirano la controla, pero no le pega y se farrea el primero.
Conflicto
1′ Waterman y Calderón se empujan tras perseguir una pelota más allá de los límites de la cancha y el coquimbano emplaza a todos los jugadores azules que se le acercan.
Comienza el partido
Universidad de Chile y Coquimbo Unido ya juegan en el Santa Laura.
La formación de la U
La formación de Coquimbo Unido
La U busca el Chile 2
Si gana la U, se mete en puestos de Copa Libertadores y queda a un punto de Universidad Católica. Por lo que llegará a la última fecha con posibilidades de desplazar a los cruzados del puesto que da pasajes directo a la fase de grupos del mencionado torneo internacional.
Una marca histórica
Coquimbo buscará en el Santa Laura romper con el récord que ahora comparte con el Ballet Azul: ambas escuadras suman 16 victorias seguidas. Si ganan los nortinos, quedarán en solitario en el primer lugar de la mencionada estadística.
Buenas tardes
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
