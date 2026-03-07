En vivo: la UC busca el liderato de la Liga de Primera en su visita a O’Higgins
Los cruzados se medirán con los celestes con el objetivo de instalarse en la cima del torneo.
Minuto a minuto
O’Higgins 0-0 U. Católica
Sigue el empate
25′. Continúa la paridad en Rancagua. O’Higgins y la UC no se sacan ventaja.
La UC la saca de la línea
9′. Francisco González quedó mano a mano con Bernedo, quien contuvo el remate, pero la pelota realizó una peligrosa parábola. Cuando parecía que entraba, Tomás Asta-Buruaga la sacó de la línea.
Inicia el partido
1′. O’Higgins y la UC ya se miden en El Teniente de Rancagua.
La oncena de la UC
La alineación de O’Higgins
La UC busca el liderato
Los cruzados, en contraste, llegaron a Rancagua con presión tras la victoria de Colo Colo. Aunque también lo hicieron con la oportunidad de asaltar el liderato luego de la caída de Deportes Limache. Un triunfo los iba a dejar en la cima en solitario. La UC es cuarta con diez puntos, dos menos que el Cacique, que es líder.
Un O’Higgins que necesita sumar
O’Higgins llega envalentonado tras una gran actuación en Copa Libertadores. Después de eliminar a Bahía, los celestes vencieron a Deportes Tolima en la ida en El Teniente. Deberán definir su pasaje a la fase de grupos en Colombia.
No obstante, llegaron con la necesidad de sumar en la Liga de Primera y antecedido por tres derrotas consecutivas a nivel local. Lo hicieron en la decimotercera posición, con seis puntos.
Inicia la transmisión
Arranca una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el duelo entre O’Higgins y Universidad Católica
