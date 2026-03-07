En vivo: la UC busca el liderato de la Liga de Primera en su visita a O’Higgins

Un O’Higgins que necesita sumar

O’Higgins llega envalentonado tras una gran actuación en Copa Libertadores. Después de eliminar a Bahía, los celestes vencieron a Deportes Tolima en la ida en El Teniente. Deberán definir su pasaje a la fase de grupos en Colombia.

No obstante, llegaron con la necesidad de sumar en la Liga de Primera y antecedido por tres derrotas consecutivas a nivel local. Lo hicieron en la decimotercera posición, con seis puntos.