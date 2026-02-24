SUSCRÍBETE
    En vivo: los hermanos Nicolás y Diego Jarry juegan los dobles del Bci Seguros Chile Open 2026

    Nicolás (155°) y Diego (1457°) chocan con la dupla de Jean-Julien Rojer (95°) y Gonzalo Escobar (76°).

    Los hermanos Jarry juegan su debut en el torneo en San Carlos de Apoquindo. Por: Matías Donoso Matías Donoso

    Minuto a minuto

    Nicolás y Diego 0-0 Rojer y Escobar

    Se prolonga el inicio

    El partido previo disputado en el Court 1 pasó a definirse en el tercer set, por lo que aún queda para que comience el encuentro.

    La cancha

    El duelo se disputará en el Court 1 en San Carlos de Apoquindo.

    Los rivales

    Los dos chilenos se enfrentan a la dupla conformada por el neerlandés Jean-Julien Rojer y el ecuatoriano Gonzalo Escobar.

    Complejo inicio

    Nicolás viene de ser eliminado en más de dos horas ante el crota Dino Prižmić, este lunes en el Court Jaime Fillol.

    Buenas tardes

    El Deportivo les da la bienvenida a una nueva transmisión del Bci Seguros Chile Open. Los hermanos Jarry enfrentan a la dupla de Rojer y Escobar en la primera ronda del torneo.

