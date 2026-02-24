En vivo: los hermanos Nicolás y Diego Jarry juegan los dobles del Bci Seguros Chile Open 2026
Nicolás (155°) y Diego (1457°) chocan con la dupla de Jean-Julien Rojer (95°) y Gonzalo Escobar (76°).
Minuto a minuto
Nicolás y Diego 0-0 Rojer y Escobar
Se prolonga el inicio
El partido previo disputado en el Court 1 pasó a definirse en el tercer set, por lo que aún queda para que comience el encuentro.
La cancha
El duelo se disputará en el Court 1 en San Carlos de Apoquindo.
Los rivales
Los dos chilenos se enfrentan a la dupla conformada por el neerlandés Jean-Julien Rojer y el ecuatoriano Gonzalo Escobar.
Complejo inicio
Nicolás viene de ser eliminado en más de dos horas ante el crota Dino Prižmić, este lunes en el Court Jaime Fillol.
Buenas tardes
El Deportivo les da la bienvenida a una nueva transmisión del Bci Seguros Chile Open. Los hermanos Jarry enfrentan a la dupla de Rojer y Escobar en la primera ronda del torneo.
