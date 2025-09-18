Repasa el triunfo de Manchester City sobre Napoli en la Champions League
El elenco a cargo de Pep Guardiola consiguió imponerse por 2-0 a los italianos en la Fase de Liga de la competencia.
Minuto a minuto
Manchester City 2-0 Napoli
Otros resultados de la jornada
Club Brujas 4-1 Monaco (Finalizado)
Copenhague 2-2 Bayer Leverkusen (Finalizado)
Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray (Finalizado)
Newcastle 1-2 Barcelona (Finalizado)
Sporting CP 4-1 Kairat Almaty (Finalizado)
(90+2′) ¡Fin del partido! Manchester City se impuso por 2-0 a Napoli.
(65′) ¡Gol de Manchester City! Jeremy Doku aparece en el sector izquierdo del área chica y define con un tiro cruzado arrastrado.
(56′) ¡Gol de Manchester City! Erling Haaland adelanta a los ciudadanos sobre Napoli con un gran remate de cabeza.
¡Comenzó el segundo tiempo!
Otros resultados de la jornada
Club Brujas 4-1 Monaco (Finalizado).
Copenhague 2-2 Bayer Leverkusen (Finalizado).
Eintracht Frankfurt 3-1 Galatasaray (Entretiempo).
Newcastle 0-0 Barcelona (Entretiempo).
Sporting CP 1-0 Kairat Almaty (Entretiempo).
(45+4′) ¡Fin del primer tiempo! Manchester City y Napoli se van al descanso, empatando sin goles.
(31′) Buen remate de Foden desde fuera del área que es contenido sin complicaciones por el portero del Napoli.
(21′) Tras ser llamado por el VAR, el juez del partido cobra un lanzamiento libre a favor del Manchester City y expulsa a Giovanni Di Lorenzo por la infracción sobre Haaland.
(18′) ¡Casi llega el primero para Napoli! Gran cabezazo de Sam Beukema que obliga a una mejor intervención del portero Gianluigi Donnarumma.
(14′) Erling Haaland gana un cabezazo tras un córner, pero no logra darle buena dirección al balón.
(1′) ¡Comenzó el partido! Ya se enfrentan Manchester City y Napoli.
Los equipos ya están sobre la cancha. El partido comenzará en instantes.
Este es el once inicial del cuadro inglés:
Esta es la formación de la visita:
Esta vez les llevamos los detalles del partido entre Manchester City y Napoli por la Fase de Liga de la Champions League.
¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera.
