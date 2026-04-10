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    EN VIVO

    En vivo: Nicolás Jarry busca el paso a las semifinales del Challenger de Madrid contra Nerman Fatic

    El tenista nacional, 156° del ranking ATP, choca contra el bosnio (249°) en la tercera ronda de la competencia española. Sigue aquí todos los detalles del encuentro.

    Foto: Photosport.
    Set 1Set 2Set 3
    Nicolás Jarry*66-
    Nerman Fatic14-

    Hasta la próxima

    Les damos las gracias y les invitamos a que sigan conectados a El Deportivo de La Tercera.

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    Juego, set y partido

    Jarry le gana a Fatic y se mete en semifinales del Challenger de Madrid.

    40-0

    Triple punto de partido para Jarry.

    30-0

    Saca Jarry

    15-0. Larga devolución de Fatic.

    Juego Fatic

    Ahora Jarry sirve para quedarse con el set y el partido.

    40-15

    30-15

    30-0

    Sirve Fatic

    15-0.

    Juego Jarry

    El chileno quedó 5-3.

    40-30

    Fatic ganó el duelo en la red.

    40-15

    Nuevo ace de Jarry.

    30-15

    Buen punto de ambos. Lo ganó Jarry.

    Iguales

    Otro ace de Jarry.

    Sirve Jarry

    0-15. Buen paralelo de Fatic.

    Juego Fatic

    La pelota pegó en el marco de la raqueta de Jarry.

    40-30

    Error no forzado de Fatic

    40-15

    30-15

    Iguales

    15-0

    Sirve Fatic.

    Juego para Jarry

    El chileno lo gana 4-2.

    ¡Nuevo quiebre para Jarry!

    El chileno toma ventaja y espera concretar la confirmación.

    Jarry no se complica y cumple con su tarea. El segundo set está 2-2.

    El tenista europeo mantiene el buen desempeño para sostener el saque y quedar arriba por 2-1 en el segundo set.

    Nicolás Jarry no tiene complicaciones y asegura su saque.

    El Bosnio comienza de buena manera al quedarse con su servicio.

    ¡Comenzó el segundo set!

    Fatic está al servicio.

    ¡Nicolás Jarry se queda con el primer set!

    El chileno confirmó el último quiebre y se llevó el primer parcial con un claro 6-1

    ¡Quiebre a favor de Jarry!

    El chileno aumenta su ventaja en el primer set del partido.

    Juego Jarry

    Gana 4-1 el chileno.

    40-15

    Gran punto de Jarry.

    30-15

    30-0

    15-0

    Jarry sale a ratificar el quiebre

    Quiebra Jarry

    El chileno se pone 3-1 arriba.

    0-40

    Triple punto de quiebre para Jarry.

    0-30

    Gran paralelo de Jarry.

    Sirve Fatic

    0-15.

    Juego Jarry

    El chileno se pone 2-1 arriba.

    40-30

    Iguales

    Vuelve rápido Jarry.

    15-30

    Primera vez que Jarry está en desventaja con su servicio.

    15-15

    El bosnio se saca un punto que parecía perdido.

    15-0

    Buena pelota cruzada del chileno.

    Sirve Jarry

    El chileno vuelve a sacar en el partido.

    Juego Fatic

    El bosnio iguala el partido.

    Ventaja Fatic

    Se le va larga a Jarry.

    Iguales

    Jarry logra remontar con gran juego.

    40-30

    Buen punto de Jarry.

    40-15

    Se le queda corta la bola al bosnio.

    40-0

    30-0

    Buena jugada de Fatic.

    15-0

    Se le va larga a Jarry.

    Sirve Fatic

    El bosnio buscará igualar el marcador.

    Juego Jarry

    El chileno lo gana con cierta facilidad.

    40-15

    Se le va larga a Jarry.

    40-0

    30 -0

    Primer ace de Jarry.

    15-0

    Servirá Jarry

    El chileno partirá sacando ante Fatic

    Trabajo previo

    Jarry y Fatic comienzan a paletear en la previa del inicio del partido.

    Jarry a la cancha

    En medio de aplausos, el chileno ingresa a la arcilla madrileña.

    Cancha preparada

    El duelo entre Jarry y Fatic comenzará en los próximos minutos.

    ¿Cómo llegó Fatic?

    El bosnio superó en un estrecho partido al italiano Franco Agamenone (282º), por 6-4, 3-6 y 7-6(1).

    La dura amenaza contra Jarry

    La esposa del tenista hizo una grave denuncia: Pincha aquí.

    ¿Cómo llegó Jarry?

    El chileno venció en segunda ronda al suizo Dominic Stricker (293º), por 6-2 y 7-6(5).

    ¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera.

    En esta ocasión les llevamos el partido entre Nicolás Jarry y Nerman Fatic por el paso a las semifinales del Challenger de Madrid.

    Más sobre:Minuto a minutoTenisNicolás JarryNerman FaticJarry vs FaticChallenger Madrid

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