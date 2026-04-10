En vivo: Nicolás Jarry busca el paso a las semifinales del Challenger de Madrid contra Nerman Fatic
El tenista nacional, 156° del ranking ATP, choca contra el bosnio (249°) en la tercera ronda de la competencia española. Sigue aquí todos los detalles del encuentro.
|Set 1
|Set 2
|Set 3
|Nicolás Jarry*
|6
|6
|-
|Nerman Fatic
|1
|4
|-
Hasta la próxima
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Juego, set y partido
Jarry le gana a Fatic y se mete en semifinales del Challenger de Madrid.
40-0
Triple punto de partido para Jarry.
30-0
Saca Jarry
15-0. Larga devolución de Fatic.
Juego Fatic
Ahora Jarry sirve para quedarse con el set y el partido.
40-15
30-15
30-0
Sirve Fatic
15-0.
Juego Jarry
El chileno quedó 5-3.
40-30
Fatic ganó el duelo en la red.
40-15
Nuevo ace de Jarry.
30-15
Buen punto de ambos. Lo ganó Jarry.
Iguales
Otro ace de Jarry.
Sirve Jarry
0-15. Buen paralelo de Fatic.
Juego Fatic
La pelota pegó en el marco de la raqueta de Jarry.
40-30
Error no forzado de Fatic
40-15
30-15
Iguales
15-0
Sirve Fatic.
Juego para Jarry
El chileno lo gana 4-2.
¡Nuevo quiebre para Jarry!
El chileno toma ventaja y espera concretar la confirmación.
Jarry no se complica y cumple con su tarea. El segundo set está 2-2.
El tenista europeo mantiene el buen desempeño para sostener el saque y quedar arriba por 2-1 en el segundo set.
Nicolás Jarry no tiene complicaciones y asegura su saque.
El Bosnio comienza de buena manera al quedarse con su servicio.
¡Comenzó el segundo set!
Fatic está al servicio.
¡Nicolás Jarry se queda con el primer set!
El chileno confirmó el último quiebre y se llevó el primer parcial con un claro 6-1
¡Quiebre a favor de Jarry!
El chileno aumenta su ventaja en el primer set del partido.
Juego Jarry
Gana 4-1 el chileno.
40-15
Gran punto de Jarry.
30-15
30-0
15-0
Jarry sale a ratificar el quiebre
Quiebra Jarry
El chileno se pone 3-1 arriba.
0-40
Triple punto de quiebre para Jarry.
0-30
Gran paralelo de Jarry.
Sirve Fatic
0-15.
Juego Jarry
El chileno se pone 2-1 arriba.
40-30
Iguales
Vuelve rápido Jarry.
15-30
Primera vez que Jarry está en desventaja con su servicio.
15-15
El bosnio se saca un punto que parecía perdido.
15-0
Buena pelota cruzada del chileno.
Sirve Jarry
El chileno vuelve a sacar en el partido.
Juego Fatic
El bosnio iguala el partido.
Ventaja Fatic
Se le va larga a Jarry.
Iguales
Jarry logra remontar con gran juego.
40-30
Buen punto de Jarry.
40-15
Se le queda corta la bola al bosnio.
40-0
30-0
Buena jugada de Fatic.
15-0
Se le va larga a Jarry.
Sirve Fatic
El bosnio buscará igualar el marcador.
Juego Jarry
El chileno lo gana con cierta facilidad.
40-15
Se le va larga a Jarry.
40-0
30 -0
Primer ace de Jarry.
15-0
Servirá Jarry
El chileno partirá sacando ante Fatic
Trabajo previo
Jarry y Fatic comienzan a paletear en la previa del inicio del partido.
Jarry a la cancha
En medio de aplausos, el chileno ingresa a la arcilla madrileña.
Cancha preparada
El duelo entre Jarry y Fatic comenzará en los próximos minutos.
¿Cómo llegó Fatic?
El bosnio superó en un estrecho partido al italiano Franco Agamenone (282º), por 6-4, 3-6 y 7-6(1).
La dura amenaza contra Jarry
La esposa del tenista hizo una grave denuncia: Pincha aquí.
¿Cómo llegó Jarry?
El chileno venció en segunda ronda al suizo Dominic Stricker (293º), por 6-2 y 7-6(5).
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En esta ocasión les llevamos el partido entre Nicolás Jarry y Nerman Fatic por el paso a las semifinales del Challenger de Madrid.
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