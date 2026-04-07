En vivo: O’Higgins enfrenta a Millonarios por la fase de grupos de la Copa Sudamericana
Los rancagüinos reciben al equipo colombiano en su estreno en el torneo continental. Sigue aquí todos los detalles del partido.
O’Higgins 1-0 Millonarios
Comienza la segunda parte
O’Higgins y Millonarios ya juegan el complemento.
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Termina el primer tiempo
O’Higgins lo está ganando en Rancagua ante Millonarios.
Descuentos
45’. Se agregaron dos más a esta primera parte.
Chance celeste
42′. Castillo le pega desde fuera. Desviado.
Casi cae el empate
31′. Contreras gana la banda y le pega cruzado. Pasa cerca.
El partido cae en un bache
28′. O’Higgin tiene el balón. Pero no llega con peligro.
Pausa hidratación
23′. Se para el juego y los equipos reciben instrucciones.
Remate colombiano
18′. Ureña le pega desde fuera. Ese balón roza el palo.
El gol celeste
Es gol
14′. Tras revisar las imágenes, Castillo debuta con un gol de cabeza en la Sudamericana. Lo gana O’Higgins.
VAR
12’. Revisan el gol de O’Higgins, pues piden falta previa de Castillo.
Goooooooooooooool de O’Higgins
Centro celeste
8′. González busca con un balón a media altura. La toma el portero.
Reclaman penal
3′. Linas le mete el cuerpo a la pelota yytodo O’Higgins reclama la pena máxima. Fue hombro.
Comienza el partido
O’Higgins y Millonarios abren su participación en la Copa Sudamericana.
El 11 de O’Higgins
La formación de Millonarios
El arribo de los colombianos
Así llegó O’Higgins a El Teniente
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