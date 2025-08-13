En vivo: PSG y Tottenham definen al ganador de la Supercopa de Europa en Italia
El elenco francés, campeón de la Champions League, y el inglés, monarca de la Europa League, se miden en el Stadio Friuli de Udine.
Minuto a minuto
PSG 0-0 Tottenham
4′. Por ahora ataca más el PSG, pero Tottenham intenta presionar por las bandas.
Comenzó el partido. Franceses e ingleses ya luchan por la Supercopa de Europa.
El 11 de los campeones de la Europa League.
La formación del campeón de la Champions League.
Hoy llevamos a sus pantallas, la definición de la Supercopa de Europa entre el PSG y el Tottenham.
Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Contenidos exclusivos y descuentos especialesDigital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.