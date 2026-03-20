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    EN VIVO

    En vivo: Tomás Barrios enfrenta a Arthur Cazaux en el Masters 1000 de Miami

    El chileno hace su debut en el cuadro principal del torneo estadounidense, luego de ganar sus dos duelos de la clasificatoria. Sigue aquí los detalles del partido.

    Barrios está jugando en el Miami Open. Foto: Mariano Garcia/ UNAR via Photosport. Mariano Garcia/ UNAR via Photosport

    Actualiza el relato

    Barrios 4-4 Cazaux

    30-0

    Otro ben servicio del galo.

    15-0

    Buen servicio del francés.

    4-4

    Buen punto del chileno. Sólido.

    40-0

    Buen saque de Barrios. Mala respuesta de Cazaux.

    30-0

    Gran tiro cruzado de Barrios.

    15-0

    Barrios resolvió bien el punto.

    Juego para el francés

    Se le va ancha a Barrios.

    40-15

    Se le queda en la red a Barrios.

    30-15

    El francés pone un tiro cruzado muy ajustado.

    Iguales

    Barrios resistió el juego de fondo.

    15-0

    Buen servicio de Cazaux.

    Juego Barrios

    El chileno lo gana con una pelota ancha del francés.

    40-0

    Barrios responde bien al ataque del francés.

    30-0

    Barrios mantiene firme su servicio.

    15-0

    Buen tiro cruzado de Barrios.

    Lo gana Cazaux

    El francés pone un buen tiro cruzado.

    Ventaja Cazaux

    El francés se pone arriba.

    Iguales

    El francés se lo saca con un buen servicio.

    30-40

    Punto de quiebre para Barrios.

    30-30

    Se le queda en la red a Barrios.

    15-30

    El francés gana su primer punto en el juego.

    0-30

    Barrios se mete de nuevo en el partido.

    0-15

    Buen ataque del chileno. Se pone en ventaja.

    Quiebra el francés

    Se va larga la pelota de Barrios y quedan iguales.

    Punto de quiebre

    Se le va ancha nuevamente a Barrios.

    Iguales

    Se le va ancha la devolución a Barrios.

    Ventaja Barrios

    Buen primer servicio del chileno

    Iguales

    Larga la devolución del francés.

    30-40

    Barrios salva el primer punto de quiebre.

    15-40

    Cazaux le hace un “globito” a Barrios.

    15-30

    Cazaux se va a la malla y gana el punto.

    15-15

    Logra equiparar el francés.

    15-0

    Parte bien Barrios con su servicio.

    Quiebra Barrios

    El chileno aprovecha la primera ocasión que tiene.

    Ventaja Barrios

    El chileno tiene punto de quiebre.

    Iguales

    El francés deja la pelota en la malla.

    Ventaja para el francés

    El chileno fue a la red y falló.

    Lo ganó Barrios

    El chileno mantuvo su saque de manera contundente.

    Sirve Barrios

    El chileno hará su primer saque del partido.

    1-0

    El francés gana su servicio, no sin dificultades.

    Comienza el juego

    Cazaux sirve en el primer juego y recibe Barrios.

    Trabajo de pre-competencia

    Ambos tenistas realizan ensayos de sus saques y tiros.

    Duelo difícil

    El chileno enfrenta al francés Cazaux, el cual se ubica en el número 73 del ranking ATP.

    Buenas noches

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:TenisTomás BarriosArthur CazauxMiami OpenMaster 1000Tenis en vivo

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