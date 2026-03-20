En vivo: Tomás Barrios enfrenta a Arthur Cazaux en el Masters 1000 de Miami
El chileno hace su debut en el cuadro principal del torneo estadounidense, luego de ganar sus dos duelos de la clasificatoria. Sigue aquí los detalles del partido.
Actualiza el relato
Barrios 4-4 Cazaux
30-0
Otro ben servicio del galo.
15-0
Buen servicio del francés.
4-4
Buen punto del chileno. Sólido.
40-0
Buen saque de Barrios. Mala respuesta de Cazaux.
30-0
Gran tiro cruzado de Barrios.
15-0
Barrios resolvió bien el punto.
Juego para el francés
Se le va ancha a Barrios.
40-15
Se le queda en la red a Barrios.
30-15
El francés pone un tiro cruzado muy ajustado.
Iguales
Barrios resistió el juego de fondo.
15-0
Buen servicio de Cazaux.
Juego Barrios
El chileno lo gana con una pelota ancha del francés.
40-0
Barrios responde bien al ataque del francés.
30-0
Barrios mantiene firme su servicio.
15-0
Buen tiro cruzado de Barrios.
Lo gana Cazaux
El francés pone un buen tiro cruzado.
Ventaja Cazaux
El francés se pone arriba.
Iguales
El francés se lo saca con un buen servicio.
30-40
Punto de quiebre para Barrios.
30-30
Se le queda en la red a Barrios.
15-30
El francés gana su primer punto en el juego.
0-30
Barrios se mete de nuevo en el partido.
0-15
Buen ataque del chileno. Se pone en ventaja.
Quiebra el francés
Se va larga la pelota de Barrios y quedan iguales.
Punto de quiebre
Se le va ancha nuevamente a Barrios.
Iguales
Se le va ancha la devolución a Barrios.
Ventaja Barrios
Buen primer servicio del chileno
Iguales
Larga la devolución del francés.
30-40
Barrios salva el primer punto de quiebre.
15-40
Cazaux le hace un “globito” a Barrios.
15-30
Cazaux se va a la malla y gana el punto.
15-15
Logra equiparar el francés.
15-0
Parte bien Barrios con su servicio.
Quiebra Barrios
El chileno aprovecha la primera ocasión que tiene.
Ventaja Barrios
El chileno tiene punto de quiebre.
Iguales
El francés deja la pelota en la malla.
Ventaja para el francés
El chileno fue a la red y falló.
Lo ganó Barrios
El chileno mantuvo su saque de manera contundente.
Sirve Barrios
El chileno hará su primer saque del partido.
1-0
El francés gana su servicio, no sin dificultades.
Comienza el juego
Cazaux sirve en el primer juego y recibe Barrios.
Trabajo de pre-competencia
Ambos tenistas realizan ensayos de sus saques y tiros.
Duelo difícil
El chileno enfrenta al francés Cazaux, el cual se ubica en el número 73 del ranking ATP.
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