    El Deportivo

    En vivo: La U recibe a Universidad de Concepción por la sexta fecha de la Liga de Primera

    Ambos elencos chocan en el Estadio Nacional con la necesidad de sumar para alejarse del fondo de la tabla.

    Por 
    Diego Donoso
    Los elencos se enfrentan en el Estadio Nacional. Andres Pina/Photosport

    Minuto a minuto

    Universidad de Chile 1-1 Universidad de Concepción

    55′: Lo empata Vargas

    Hormazabal centró para que el delantero ganara la posición y anotara de cabeza el de la igualdad.

    51′: Primera amarilla

    El guardameta de los amarillos, Santiago Silva, fue amonestado.

    50′: Cambio en la visita

    Salió Barrea y en su lugar entró Ariel Uribe.

    47′: Salió en camilla

    Barrea, quien anotó la apertura de la cuenta, cayó mal tras un salto, lo que le obligó a abandonar el duelo.

    Inicio la segunda mitad

    Marcelo Díaz igresó por Nicolás Ramírez.

    Terminó el primer tiempo

    La visita se va con ventaja en el marcador, mientras los hinchas azules muestran su descontento en el Nacional.

    45′: Probó Guerrero

    El puntero recibió el balón, se sacó a un rival y disparó desde fuera del área, pero se fue por sobre el travesaño.

    45′: Se agregan tres minutos

    38′: Gol del Campanil

    En un contraataque, Jeison Fueltealba encontró adelantado a Castellón y picó el balón, pero este pegó en el palo. Daniel Barrea cabeceó el rebote para convertir sin arquero.

    32′: Sin ataques claros

    Universidad de Chile no consigue superar el bloque defensivo de la visita, mientras que el Campanil no logra quitarle el balón a los locales.

    25′: Cambio

    Charles Aránguiz sale con molestias físicas e ingresa en su lugar Agustín Arce.

    19′: Oportunidad Azul

    Matías Zaldivia ganó en la altura luego de un tiro de esquina, pero no pudo darle dirección al balón.

    15′: Cambió la dinámica

    La U se instaló en la mitad de su rival y no le permite al Campanil progresar en la cancha.

    10′: Atajó Silva

    El portero de la visita detuvo un cabezazo con dirección al arco.

    6’: Intenso inicio en el nacional

    Ambos equipos buscar llegar de forma rápida al arco rival y proponen un ritmo alto en el partido.

    Empezó el partido

    El balón ya se mueve en el Nacional.

    Todo listo para comenzar

    Los futbolistas ya cumplieron con los protocolos previos.

    A pocos minutos de iniciar

    Los jugadores ingresarán en breve al terreno de juego.

    Los titulares del Campanil

    Los elegidos de Paqui Meneghini

    Cómo llegan

    Los Azules consiguieron su primer triunfo en el campeonato en el Superclásico ante Colo Colo y suman 6 unidades. Por otro lado, el Campanil lleva dos victorias con siete puntos.

    Buenas tardes

    Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta ocasión, los Azules y el Campanil se enfrentan por la sexta fecha de la Liga de Primera.

