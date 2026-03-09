En vivo: La U recibe a Universidad de Concepción por la sexta fecha de la Liga de Primera

Los elencos se enfrentan en el Estadio Nacional. Andres Pina/Photosport

Minuto a minuto

Universidad de Chile 1-1 Universidad de Concepción

55′: Lo empata Vargas

Hormazabal centró para que el delantero ganara la posición y anotara de cabeza el de la igualdad.

51′: Primera amarilla

El guardameta de los amarillos, Santiago Silva, fue amonestado.

50′: Cambio en la visita

Salió Barrea y en su lugar entró Ariel Uribe.

47′: Salió en camilla

Barrea, quien anotó la apertura de la cuenta, cayó mal tras un salto, lo que le obligó a abandonar el duelo.

Inicio la segunda mitad

Marcelo Díaz igresó por Nicolás Ramírez.

Terminó el primer tiempo

La visita se va con ventaja en el marcador, mientras los hinchas azules muestran su descontento en el Nacional.

45′: Probó Guerrero

El puntero recibió el balón, se sacó a un rival y disparó desde fuera del área, pero se fue por sobre el travesaño.

45′: Se agregan tres minutos

38′: Gol del Campanil

En un contraataque, Jeison Fueltealba encontró adelantado a Castellón y picó el balón, pero este pegó en el palo. Daniel Barrea cabeceó el rebote para convertir sin arquero.

32′: Sin ataques claros

Universidad de Chile no consigue superar el bloque defensivo de la visita, mientras que el Campanil no logra quitarle el balón a los locales.

25′: Cambio

Charles Aránguiz sale con molestias físicas e ingresa en su lugar Agustín Arce.

19′: Oportunidad Azul

Matías Zaldivia ganó en la altura luego de un tiro de esquina, pero no pudo darle dirección al balón.

15′: Cambió la dinámica

La U se instaló en la mitad de su rival y no le permite al Campanil progresar en la cancha.

10′: Atajó Silva

El portero de la visita detuvo un cabezazo con dirección al arco.

6’: Intenso inicio en el nacional

Ambos equipos buscar llegar de forma rápida al arco rival y proponen un ritmo alto en el partido.

Empezó el partido

El balón ya se mueve en el Nacional.

Todo listo para comenzar

Los futbolistas ya cumplieron con los protocolos previos.

A pocos minutos de iniciar

Los jugadores ingresarán en breve al terreno de juego.

Los titulares del Campanil

𝐋𝐎𝐒 𝟏𝟏 𝐄𝐋𝐄𝐆𝐈𝐃𝐎𝐒🟡🔵



Nuestra alineación para enfrentar a Universidad de Chile en la sexta fecha de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 💪🏽🔔



Canteranos:

José Sanhueza

Esteban Paez

Osvaldo González

Martín Ramírez #ElOrgulloDeSerForero #ElÚnicoCampeónDeConcepción 🟡🔵 pic.twitter.com/pPYF1aJ9zW — C.D. U. de Concepción (@FutbolUdeC) March 9, 2026

Los elegidos de Paqui Meneghini

El 11 Inicial del Romántico Viajero para enfrentar a Universidad de Concepción en el Estadio Nacional 🔵🔴 pic.twitter.com/GIoTzfTZX5 — Universidad de Chile (@udechile) March 9, 2026

Cómo llegan

Los Azules consiguieron su primer triunfo en el campeonato en el Superclásico ante Colo Colo y suman 6 unidades. Por otro lado, el Campanil lleva dos victorias con siete puntos.

Buenas tardes

Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta ocasión, los Azules y el Campanil se enfrentan por la sexta fecha de la Liga de Primera.