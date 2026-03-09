En vivo: La U recibe a Universidad de Concepción por la sexta fecha de la Liga de Primera
Ambos elencos chocan en el Estadio Nacional con la necesidad de sumar para alejarse del fondo de la tabla.
Minuto a minuto
Universidad de Chile 1-1 Universidad de Concepción
55′: Lo empata Vargas
Hormazabal centró para que el delantero ganara la posición y anotara de cabeza el de la igualdad.
51′: Primera amarilla
El guardameta de los amarillos, Santiago Silva, fue amonestado.
50′: Cambio en la visita
Salió Barrea y en su lugar entró Ariel Uribe.
47′: Salió en camilla
Barrea, quien anotó la apertura de la cuenta, cayó mal tras un salto, lo que le obligó a abandonar el duelo.
Inicio la segunda mitad
Marcelo Díaz igresó por Nicolás Ramírez.
Terminó el primer tiempo
La visita se va con ventaja en el marcador, mientras los hinchas azules muestran su descontento en el Nacional.
45′: Probó Guerrero
El puntero recibió el balón, se sacó a un rival y disparó desde fuera del área, pero se fue por sobre el travesaño.
45′: Se agregan tres minutos
38′: Gol del Campanil
En un contraataque, Jeison Fueltealba encontró adelantado a Castellón y picó el balón, pero este pegó en el palo. Daniel Barrea cabeceó el rebote para convertir sin arquero.
32′: Sin ataques claros
Universidad de Chile no consigue superar el bloque defensivo de la visita, mientras que el Campanil no logra quitarle el balón a los locales.
25′: Cambio
Charles Aránguiz sale con molestias físicas e ingresa en su lugar Agustín Arce.
19′: Oportunidad Azul
Matías Zaldivia ganó en la altura luego de un tiro de esquina, pero no pudo darle dirección al balón.
15′: Cambió la dinámica
La U se instaló en la mitad de su rival y no le permite al Campanil progresar en la cancha.
10′: Atajó Silva
El portero de la visita detuvo un cabezazo con dirección al arco.
6’: Intenso inicio en el nacional
Ambos equipos buscar llegar de forma rápida al arco rival y proponen un ritmo alto en el partido.
Empezó el partido
El balón ya se mueve en el Nacional.
Todo listo para comenzar
Los futbolistas ya cumplieron con los protocolos previos.
A pocos minutos de iniciar
Los jugadores ingresarán en breve al terreno de juego.
Los titulares del Campanil
Los elegidos de Paqui Meneghini
Cómo llegan
Los Azules consiguieron su primer triunfo en el campeonato en el Superclásico ante Colo Colo y suman 6 unidades. Por otro lado, el Campanil lleva dos victorias con siete puntos.
Buenas tardes
Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta ocasión, los Azules y el Campanil se enfrentan por la sexta fecha de la Liga de Primera.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.