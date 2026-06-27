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    Encontrón en Panamá: Cecilio Waterman casi se va a los golpes con un compañero previo al duelo ante Inglaterra

    El delantero de Universidad de Concepción se enfrascó en una discusión con José Luis Rodríguez en la antesala del encuentro del conjunto canalero, ya eliminado, contra los Three Lions.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    El plantel de Panamá entrenando previo al duelo con Inglaterra. Foto: @fepafut (X).

    La selección de Panamá se prepara para despedirse del Mundial ante Inglaterra. Los canaleros disputarán su último duelo al no tener opciones de avanzar de ronda. No obstante, la previa del partido estuvo marcada por una polémica protagonizada por Cecilio Waterman, quien se enfrascó en una pelea con José Luis Rodríguez.

    Un registro captó al delantero de Universidad de Concepción en plena discusión con el ‘Puma’ producto de un pisotón en el entrenamiento de este viernes. Ambos intercambiaron palabras hasta que el ambiente calentó y el ariete terminó empujándolo violentamente.

    En las imágenes se aprecia que sus propios compañeros debieron intervenir para que el incidente no escalara. Eric Davis y Edgar Yoel Bárcenas los separaron y calmaron el conflicto. Todo ocurrió en la antesala del duelo ante los Three Lions de este sábado.

    Waterman ha sido el único representante del fútbol chileno que ha sumado minutos en la Copa del Mundo. El delantero de 35 años fue titular en la derrota ante Ghana e ingresó cerca del cierre en la caída ante Croacia, tropiezo que significó la eliminación de los canaleros. Por su parte, César Yanis, el otro convocado al certamen que juega en el medio nacional, no ha sumado minutos.

    Cecilio Waterman disputa la pelota con Luka Modric en la caída de Panamá ante Croacia. Zou Zheng

    El entrenador le baja el perfil

    El técnico Thomas Christiansen le bajó el perfil al enfrentamiento que protagonizaron Waterman y Rodríguez: “Fue algo normal”, afirmó el entrenador danés en conferencia de prensa.

    Por otra parte, el nórdico lamentó la temprana eliminación de Panamá, que llegó a la tercera jornada de la fase de grupos sin opciones de avanzar a los dieciseisavos de final: “Haber clasificado a Panamá a su segundo Mundial me llena de orgullo, pero también hay un sabor agridulce de no haber podido ganar hasta ahora”, indicó.

    “No haber podido meter un gol, aunque hemos jugado bien. Ahí se cruzan un poco las sensaciones”, sentenció Christiansen.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoFútbolFútbol InternacionalSelección de PanamáSelección de InglaterraCecilio Waterman

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