Enrique Osses: “Hay árbitros con problemas económicos”

El coronavirus empieza a cambiar al fútbol. Este viernes, la International Board anunció que mientras dure la emergencia se permitirán hasta cinco cambios en los partidos, aunque con ciertas definiciones respecto de los momentos en que se podrán realizar. También le dio carácter de opcional a la implementación del VAR en las competencias que ya habían decido el uso del videoarbitraje. “Las modificaciones fueron informadas hace 25 días. Esta es una circular transitoria, aclaratoria y temporal que dice que las federaciones podrán incluir en los reglamentos de las competiciones los cinco cambios en los partidos por lo que resta de 2020. Es algo nuevo, importante, que tiene que ver con los efectos de la pandemia y con que los equipos van a tener que disputar más partidos en menos tiempo. Se va a necesitar mayor cantidad de jugadores. Es una puerta abierta para que sean las federaciones tomen la decisión final. Esto llegó hoy, fue enviado a los clubes y serán ellos los que, junto con la gerencia de ligas, decidan”, explica a La Tercera Enrique Osses, el presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP.

¿Faltó, a su juicio, algún cambio que contribuyera más decisivamente a la prevención?

Este cambio es sumamente importante. Lo otro había sido informado la primera semana de marzo. Lo defino como importante, porque viene a ayudar a las federaciones para que los jugadores no sufran lesiones. Es una modificación de carácter físico.

¿Qué tan distinto prevé que sea el fútbol cuando pueda volver?

No podría responder esa pregunta. No me corresponde dar un juicio técnico. Hay una comisión médica que se encargará de velar por los protocolos para que el fútbol retorne en las máximas condiciones de seguridad

El VAR pasó ahora a ser opcional ¿qué pasará en Chile?

La prioridad es crear los protocolos para que los futbolistas puedan volver a los entrenamientos junto con los árbitros. Definido ese protocolo, junto con la Gerencia de Ligas, la Comisión de Árbitros va a trabajar con el proveedor para establecer un protocolo para cumplir en la medida de lo posible con los requisitos de salud para la utilización. Para un VAR seguro. Si eso es posible, llevaremos a cabo esas medidas.

¿Han estudiado como adaptar el VAR chileno a la nueva realidad?

Trabajar con menos personas, distribuir de otra forma los monitores, todas son medidas que contribuyen. Que siga el VAR, o no, no es una definición que me corresponda, es una definición del directorio, del Consejo de Presidentes. Junto con Mediapro y la comisión debemos garantizar las condiciones humanitarias para que funcione con el menor riesgo posible.

¿Cómo ha sido el receso para los árbitros?

Los árbitros están trabajando en tres frentes: un programa físico semanal, son chequeados a través de un GPS que permite evaluarlos. Trabajan una parte técnica dos veces en la semana, también con evaluaciones y tienen un trabajo de índole sicológico para la ansiedad y control del estrés. Están trabajando fuerte.

¿Y qué se tiene en mente para los partidos?

Nosotros tenemos la suerte de que iremos dos o tres semanas después del inicio en Europa y vamos a poder ir evaluando como se comporta el fútbol para adoptar medidas diferentes o similares. Los protocolos que se están estableciendo son los mismos de los planteles.

¿Le hacen test de Covid-19 a los árbitros?

No. La ANFP no, pero cuando retornen a los entrenamientos formará parte del protocolo.

¿Ha habido algún caso sospechoso o positivo entre los jueces?

No hemos tenido ningún caso en este tiempo. Existió la opción de uno, pero fue descartado.

¿Cuánto les ha afectado la paralización a los árbitros en materia económica?

A todos los trabajadores les ha afectado. Los árbitros no escapan a esa realidad mundial. Favorablemente, por el trabajo de los directorios de la ANFP, una parcialidad de los árbitros tienen un contrato de atención prioritaria y pueden pasar mejor la crisis. Pero hay un grupo de árbitros que no están bajo este paraguas. Como muchos, dependemos del retorno para tener algún tipo de remuneración, pero se están buscando formas para ayudar a través del sindicato de árbitros, del círculo de árbitros. Hay árbitros con problemas económicos. En un grupo tan variado, hay situaciones más críticas que otras.

¿Le bajaron el sueldo?

No. Ese tema no ha sido tocado ni se ha analizado.