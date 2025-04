“Es muy parecido a Kimmich”: Arturo Vidal aprueba la eventual llegada de Felipe Loyola al Bayern Múnich

Felipe Loyola tiene encantado a los argentinos con su juego. El volante defensivo de Independiente se ha transformado en uno de los mejores en su puesto en la liga transandina y por lo mismo a desatado el interés de un grande de Alemania.

Según la prensa del otro lado de la cordillera, el seleccionado nacional es seguido por el Bayern Múnich. Esta noticia llegó a oídos de Arturo Vidal, quien vistió la camiseta de los bávaros entre 2015 y 2018, y reconoció el talento de Loyola realizando una particular comparación.

“Ha sido impresionante lo que ha mejorado, lo que ha cambiado su físico y forma de jugar. Argentina le ha hecho muy bien, seguramente si hubiese venido acá lo hubiera hecho igual de bien, estoy contento por él, es una persona que se ha preparado mucho para dar un salto importante en su carrera”, destacó el futbolista de Colo Colo en la previa del duelo que tendrán los albos contra Deportes Limache este viernes.

“Ojalá se pueda dar la oportunidad de llegar a un equipo tan importante como Bayern”, comentó antes de referirse a algunas características del volante. “Siempre dije que Loyola tiene el estilo perfecto para jugar en la Bundesliga, es muy parecido a (Joshua) Kimmich, su forma de jugar, de manejar el balón, su técnica, así que espero que se le pueda dar esa oportunidad”.

“Se ha preparado mucho, ha hecho el camino largo para llegar donde está, le deseo mucha suerte, siempre le digo en la selección que siga trabajando, que se siga esforzando hasta el último día en que juegue fútbol. Siempre hablamos, tenemos una buena comunicación”, añadió el Rey.

Contra el bloque Vial

En la misma oportunidad, Vidal aprovechó de disparar contra el bloque Vial justo después de la Junta de Accionistas de Blanco y Negro en el que se ratificó la continuidad de Aníbal Mosa como presidente de la concesionaria.

“Desde que llegué con Aníbal tengo buena onda, es una persona de corazón, de piel, que desde antes que llegara estuvo cerca mío. Le tengo mucho cariño, se la juega por el equipo y los jugadores, es un presidente que ama a Colo Colo y le quiere dar lo mejor”, expresó.

“Y me encontré con la otra parte, que se dice ‘bloque Vial’, que no sé por qué se metieron a Colo Colo o si les gusta el fútbol, no sé nada, lo único que sé es que solo dañan a Colo Colo, podrán tener peleas entre ellos, cosas así, pero si no quieren estar espero que se puedan ir lo antes posible”, lanzó.

“Colo Colo no se puede manchar, si hay gente que quiere ayudar, hacerlo crecer, quiere estar metido entre los mejores equipos de Sudamérica, tenemos que estar unidos, y el que no está tirando para el mismo lado se tiene que ir de Colo Colo, ojalá piensen así, que se vayan”, remarcó.