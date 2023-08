“Es un dolor agudo muy violento, es como recibir un piedrazo”: médico que operó a Nicolás Massú da detalles de la grave lesión del extenista

Este lunes, durante la tarde, Nicolás Massú pasó por pabellón. El capitán de Copa Davis sufrió una rotura completa de la unión mediotendinosa y la porción proximal al tendón de Aquiles, de aproximadamente siete centímetros desde su inserción y con un desnivel de 2,5 cms, además de presentar un edema y un pequeño hematoma.

El rostro de Nicolás Massú dejó en claro que su caída en Brasil era algo de gravedad. La leyenda del deporte nacional se encontraba disputando el sexto juego del tercer set contra el Carlos Moyá, exnúmero uno del mundo, en una exhibición en Brasilia, cuando sintió un tirón, que lo obligó a retirarse inmediatamente, para luego trasladarse a un centro médico, donde se sometió a diversos estudios, que confirmaron que el viñamarino debía viajar a Chile para operarse de urgencia.

En Chile lo estaba esperando el doctor Giovanni Carcuro. Lo intervino junto a Cristian Ortiz, en la Universidad de Los Andes.

“La cirugía consistió en reparar este tendón que se corta en pacientes activos o deportistas. La cirugía es necesaria, porque de lo contrario se genera una limitación funcional importante. Este es un tipo de cirugía que deja a las personas con bastantes pocas restricciones. Deporte no podrá hacer de inmediato, pero muy rápido podrá hacer una vida normal. Podrá manejar, caminar. Nicolás estará poco tiempo limitado para ese tipo de cosas”, dice Carcuro, al ser contactado por El Deportivo.

Massú, quien debió suspender la exhibición que realizaría con Fernando González, no podrá volver a hacer deportes hasta seis meses más, por lo menos. “El proceso de recuperación en lo deportivo será más largo. Este proceso no será menor de seis meses para que ese tendón esté bien cicatrizado y recupere la musculatura para poder volver a realizar deporte”, dice el exmédico de la Selección Chilena.

En relación a los motivos que provocaron la lesión, Carcuro evita culpar a un movimiento en particular. “En general, la jugada puntual es la gota que rebalsa el vaso. En este tipo de lesiones es porque vienen con daños de larga data. Esta fue la última jugada, pero el corte podría haber sido antes. O quizás hasta realizando un deporte recreativo, en la casa o con la familia. Esto puede ocurrir de diferentes maneras, porque ya viene con un daño interno y solo le faltaba un empujoncito para costarse”, agrega.

“Es un dolor agudo muy violento. Es como una patada, un piedrazo atrás de la pierna. Los futbolistas giran la cabeza para mirar atrás y buscar quién les pegó la patada. Y resulta que no hay nadie. Después con el paso de las horas es un dolor tolerable. Es violento en una etapa inicial”, agrega el médico.

El proceso de recuperación ya está en marcha. Massú fue dado de alta, con una bota ortopédica y muletas. “Los primeros días andará con una bota por el dolor y también tendrá que usar bastones. La bota se saca muy rápido y a la semana empezará el proceso de rehabilitación. La idea es que la tercera o cuarta semana deje las muletas. Los plazos dependen de cada persona, pero yo estimo eso”, agrega Carcuro.

Para cerrar, el especialista asegura que el extenista no tendrá problemas para dirigir a Chile en la Copa Davis, en los duelos que se realizarán el próximo martes 12, viernes 15 y sábado 16 de septiembre. El equipo nacional se medirá frente a Canadá, el campeón vigente, Italia y Suecia. “No tendrá problemas para estar en la Copa Davis. Lamentablemente, no podrá participar en el entrenamiento activo del tenista, pero dirigir desde el borde no va a tener inconvenientes”, cerró Carcuro.