SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Escándalo en Francia: Lucas Hernández, defensor del PSG, es denunciado por trata de personas

    El futbolista galo es acusado por una familia colombiana que asegura haber trabajado de forma irregular. El jugador entrega su versión a través de un comunicado.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Escándalo en Francia: Lucas Hernández, defensor del PSG, es denunciado por trata de personas. Foto: @psg_inside

    La fiscalía de Versalles abrió una investigación contra el defensor francés del Paris Saint-Germain, Lucas Hernández, a raíz de una denuncia por presunta trata de seres humanos presentada por una familia colombiana. El caso fue revelado por la revista Paris Match y confirmado este miércoles por el Ministerio Público francés a solicitud de la agencia AFP.

    La acusación fue interpuesta por una familia compuesta por dos adultos y tres menores, quienes aseguraron haber trabajado durante cerca de un año para el futbolista y su entorno sin un marco legal que regulara su situación laboral.

    Según la abogada de los denunciantes, Lola Dubois, durante ese período la familia habría cumplido jornadas de entre 70 y 80 horas semanales, sin vacaciones, días libres ni documentos que establecieran derechos laborales formales.

    De acuerdo con la representación legal de los denunciantes, el pago recibido habría sido de aproximadamente 2 mil euros mensuales, monto que, a juicio de la abogada, no se ajusta a la carga laboral descrita. Dubois sostuvo además que existió un aprovechamiento de la vulnerabilidad económica de la familia y calificó la situación como una posible forma de “esclavitud moderna”.

    La profesional indicó que, tras un año de trabajo, se habrían formalizado contratos laborales, aunque consideró que estos habrían sido suscritos únicamente para aparentar una situación regular y no para corregir las condiciones previas denunciadas.

    Ante la investigación en curso, Hernández y su esposa, Victoria Triay, difundieron un comunicado en el que rechazan haber actuado con intención maliciosa o fuera del marco legal. En el texto, ambos señalan que acogieron a la familia desde una relación de confianza y que creyeron en la versión entregada por estas personas respecto a que estaban en proceso de regularizar su situación administrativa en Francia.

    “El acto de confianza ha sido traicionado”, sostienen Hernández y Triay, quienes afirman haber sido manipulados y aseguran que las personas denunciantes compartieron su vida “con respeto y dignidad”. En el mismo texto, la pareja indica que el asunto será resuelto por las vías judiciales correspondientes y solicita decencia y moderación mientras se desarrollan las diligencias.

    “Lamentablemente, no somos los primeros en vivir una situación así. Como muchos otros antes que nosotros, hemos sido manipulados por narrativas cargadas de emoción y falsas promesas. Nunca hemos actuado con mala intención ni en desacato a la ley. Actuamos como seres humanos y aprendimos, dolorosamente, que la compasión puede ser explotada”, señalan en el escrito publicado en la cuenta de Instagram del futbolista.

    El comunicado de Hernández.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalTrata de PersonasPSGParis Saint-GermainLigue 1Lucas Hernández

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diario británico asegura que Delcy Rodríguez comprometió cooperación con EE.UU. tras la captura de Maduro

    Exministro Delgado critica respuesta del gobierno a incendios en el sur: “Desde el Presidente hacia abajo se llega tarde muchas veces”

    Crece número de locales comerciales disponibles para arriendo en Providencia

    Incendios en Ñuble y Biobío podrían generar más de US$120 millones en daños agrícolas

    El virtuoso del piano Danor Quinteros llega a Teatro CA660

    Economía de EE.UU. creció más de lo previsto el tercer trimestre y anotó su mayor alza en dos años

    Lo más leído

    1.
    Gert Weil critica nombramiento de Natalia Duco: “Quisiera saber cómo reaccionará ante un caso de dopaje como ministra”

    Gert Weil critica nombramiento de Natalia Duco: “Quisiera saber cómo reaccionará ante un caso de dopaje como ministra”

    2.
    Lucas Cepeda emprende el vuelo: Colo Colo acepta millonaria oferta del Elche y vende a su principal figura

    Lucas Cepeda emprende el vuelo: Colo Colo acepta millonaria oferta del Elche y vende a su principal figura

    3.
    El Betis se juega más que la clasificación ante PAOK: el millonario botín que espera a Pellegrini en la Europa League

    El Betis se juega más que la clasificación ante PAOK: el millonario botín que espera a Pellegrini en la Europa League

    4.
    Cristián Zavala da la vuelta al mundo tras bochorno ante Peñarol: “Pateó el peor penal de la historia y finge lesión”

    Cristián Zavala da la vuelta al mundo tras bochorno ante Peñarol: “Pateó el peor penal de la historia y finge lesión”

    5.
    Colo Colo mejora su imagen y vence a Peñarol tras vergonzosa e insólita definición con 11 penales perdidos

    Colo Colo mejora su imagen y vence a Peñarol tras vergonzosa e insólita definición con 11 penales perdidos

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Exministro Delgado critica respuesta del gobierno a incendios en el sur: “Desde el Presidente hacia abajo se llega tarde muchas veces”
    Chile

    Exministro Delgado critica respuesta del gobierno a incendios en el sur: “Desde el Presidente hacia abajo se llega tarde muchas veces”

    145 brigadistas mexicanos llegan a Chile para enfrentar incendios forestales

    Admisión 2026: Mineduc destaca aumento en la cantidad de jóvenes de menores ingresos que acceden a universidades

    Crece número de locales comerciales disponibles para arriendo en Providencia
    Negocios

    Crece número de locales comerciales disponibles para arriendo en Providencia

    Incendios en Ñuble y Biobío podrían generar más de US$120 millones en daños agrícolas

    Economía de EE.UU. creció más de lo previsto el tercer trimestre y anotó su mayor alza en dos años

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata
    Tendencias

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata

    ¿Qué tan saludable es el aceite de oliva y cuáles son sus beneficios?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cristián Zavala da la vuelta al mundo tras bochorno ante Peñarol: “Pateó el peor penal de la historia y finge lesión”
    El Deportivo

    Cristián Zavala da la vuelta al mundo tras bochorno ante Peñarol: “Pateó el peor penal de la historia y finge lesión”

    Lucas Pratto palpita la final de la Supercopa entre Coquimbo Unido y la UC: “No importa quién esté en frente”

    La Liga de Primera se transmitirá por la televisión abierta: TNT Sports y Canal 13 anuncian acuerdo

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso
    Finde

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    El virtuoso del piano Danor Quinteros llega a Teatro CA660
    Cultura y entretención

    El virtuoso del piano Danor Quinteros llega a Teatro CA660

    Legado de Gabriela Mistral: diputados oficiarán a editoriales y buscan extender sus derechos de autor por una década

    Oscar 2026: Una batalla tras otra y Pecadores lideran las nominaciones

    Diario británico asegura que Delcy Rodríguez comprometió cooperación con EE.UU. tras la captura de Maduro
    Mundo

    Diario británico asegura que Delcy Rodríguez comprometió cooperación con EE.UU. tras la captura de Maduro

    Trump señala tras reunirse con Zelensky que falta “un largo camino por recorrer” para acuerdo en Ucrania

    Cómo jóvenes iraquíes se convierten en carne de cañón de Rusia para morir en Ucrania

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer