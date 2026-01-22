Escándalo en Francia: Lucas Hernández, defensor del PSG, es denunciado por trata de personas

La fiscalía de Versalles abrió una investigación contra el defensor francés del Paris Saint-Germain, Lucas Hernández, a raíz de una denuncia por presunta trata de seres humanos presentada por una familia colombiana. El caso fue revelado por la revista Paris Match y confirmado este miércoles por el Ministerio Público francés a solicitud de la agencia AFP.

La acusación fue interpuesta por una familia compuesta por dos adultos y tres menores, quienes aseguraron haber trabajado durante cerca de un año para el futbolista y su entorno sin un marco legal que regulara su situación laboral.

Según la abogada de los denunciantes, Lola Dubois, durante ese período la familia habría cumplido jornadas de entre 70 y 80 horas semanales, sin vacaciones, días libres ni documentos que establecieran derechos laborales formales.

De acuerdo con la representación legal de los denunciantes, el pago recibido habría sido de aproximadamente 2 mil euros mensuales, monto que, a juicio de la abogada, no se ajusta a la carga laboral descrita. Dubois sostuvo además que existió un aprovechamiento de la vulnerabilidad económica de la familia y calificó la situación como una posible forma de “esclavitud moderna”.

La profesional indicó que, tras un año de trabajo, se habrían formalizado contratos laborales, aunque consideró que estos habrían sido suscritos únicamente para aparentar una situación regular y no para corregir las condiciones previas denunciadas.

Ante la investigación en curso, Hernández y su esposa, Victoria Triay, difundieron un comunicado en el que rechazan haber actuado con intención maliciosa o fuera del marco legal. En el texto, ambos señalan que acogieron a la familia desde una relación de confianza y que creyeron en la versión entregada por estas personas respecto a que estaban en proceso de regularizar su situación administrativa en Francia.

“El acto de confianza ha sido traicionado”, sostienen Hernández y Triay, quienes afirman haber sido manipulados y aseguran que las personas denunciantes compartieron su vida “con respeto y dignidad”. En el mismo texto, la pareja indica que el asunto será resuelto por las vías judiciales correspondientes y solicita decencia y moderación mientras se desarrollan las diligencias.

“Lamentablemente, no somos los primeros en vivir una situación así. Como muchos otros antes que nosotros, hemos sido manipulados por narrativas cargadas de emoción y falsas promesas. Nunca hemos actuado con mala intención ni en desacato a la ley. Actuamos como seres humanos y aprendimos, dolorosamente, que la compasión puede ser explotada”, señalan en el escrito publicado en la cuenta de Instagram del futbolista.