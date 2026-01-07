SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Escándalo mundial: torneo profesional le da invitación a una tenista que no sabía tomar la raqueta

    El bochornoso suceso se dió en el W35 de Nairobi, donde la egipcia Hajar Abdelkader entró a la cancha sin tener nociones mínimas de este deporte.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    La egipcia Hajar Abdelkader apenas ganó tres puntos en todo el partido. Captura de Imagen ITF

    Imágenes realmente vergonzosas son las que dan la vuelta al mundo, luego de que el W35 de Nairobi le diera una invitación a una jugadora egipcia que no sabía cómo tomar una raqueta, lo que se vio reflejado apenas entró a la cancha y que se prolongó por apenas 38 minutos.

    La beneficiada fue la egipcia Hajar Abdelkader, quien se midió con la alemana Lorena Schädel, que ocupaba el puesto 1.026 del ranking mundial. El espectáculo fue lamentable y la germana se impuso por 6-0 y 6-0, en un partido donde la africana ni siquiera sabía hacia qué lado debía devolver, lo que refleja un evidente desconocimiento del reglamento.

    De hecho, en cada pelota se apreciaba una inmensa dificultad para botar la pelota sin que se le escapara, dando la impresión de que era la primera vez que tomaba una raqueta. Al menos, la ITF, que transmitió su partido por sus canales oficiales, no da cuenta de ninguna estadística previa ni como junior ni como profesional. Solo se sabe que tiene 21 años y llego al torneo mediante una invitación, lo que abre el debate sobre cómo lo obtuvo, pues en el pasado se ha descubierto que algunos torneos venden las invitaciones.

    El torneo, que se disputa hasta el 11 de enero, reparte 35 puntos para el ranking mundial y entrega US$ 30 mil en premios.

    Números lamentables

    En la cancha, los números fueron lamentables: Abdelkader registró 20 doble faltas y tuvo un porcentaje del 8% en su primer servicio y un 9% con el segundo saque. Apenas ganó tres puntos, de los cuales tres fueron por los errores de la alemana (dos doble faltas y un error no forzado).

    Schädel venía de alcanzar la segunda ronda en otro W35 en Nairobi la semana pasada tras vencer a la egipcia Sandra Samir y caer ante su compatriota Anastasiya Kuparev, se medirá en la siguiente ronda contra la china Yuffei Ren, séptima preclasificada y ubicada en el 498ª del ranking WTA.

    Curiosamente la alemana registra como mejor resultado los cuartos de final de este mismo W35 de Nairobi en 2025, donde ganó sus dos primeros partidos y cayó en cuartos de final ante la francesa Alyssa Reguer. Ese resultado lo repitió luego en mayo en el W15 de Shymkent (Kazajistán) con un cuartos de final que la vio perder contra Elina Nepliy.

    Más sobre:TenisW35 de NairobiHajar AbdelkaderLorena Schädel

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El equipo “antiflancos” de Kast para revisar antecedentes de futuras autoridades

    “Fue extremadamente difícil”: la historia de cómo se reagendaron los shows de Bad Bunny en Chile por el Super Bowl

    Eutanasia en suspenso: las maniobras que traban su avance y dejan en la cornisa al proyecto que empuja el gobierno

    El fallo de la Suprema que establece que la contralora Dorothy Pérez no tiene competencia para destituir alcaldes

    Secuestro psicológico y un plan diseñado desde la cárcel: los detalles de la millonaria estafa que sufrió Amparo Noguera

    Desde el estallido hasta el gobierno de Boric: el gran congreso que prepara el FA para revisar y repensar el partido

    Lo más leído

    1.
    En España apuntan a Alexis Sánchez por ceder el penal en la caída del Sevilla: “La culpa es del veterano”

    En España apuntan a Alexis Sánchez por ceder el penal en la caída del Sevilla: “La culpa es del veterano”

    2.
    La profunda confesión de Martín Vidaurre: “Yo no lo paso bien andando en bicicleta; hace rato que no”

    La profunda confesión de Martín Vidaurre: “Yo no lo paso bien andando en bicicleta; hace rato que no”

    3.
    Con varias figuras del fútbol chileno, incluyendo seleccionados: la Roja de Arturo Vidal que brilla en la Kings League

    Con varias figuras del fútbol chileno, incluyendo seleccionados: la Roja de Arturo Vidal que brilla en la Kings League

    4.
    Con Eduardo Vargas y buscando a dos delanteros de área: la revolución ofensiva de la U que proyecta Paqui Meneghini

    Con Eduardo Vargas y buscando a dos delanteros de área: la revolución ofensiva de la U que proyecta Paqui Meneghini

    5.
    ¿Se rompió la magia? Los hinchas de Deportes Concepción le declaran la guerra al último refuerzo lila

    ¿Se rompió la magia? Los hinchas de Deportes Concepción le declaran la guerra al último refuerzo lila

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Servicios

    Anuncian Día de los Patrimonios en Verano: ¿Cuándo son las actividades?

    Anuncian Día de los Patrimonios en Verano: ¿Cuándo son las actividades?

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brighton en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brighton en TV y streaming

    Rating del martes 6 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 6 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El equipo “antiflancos” de Kast para revisar antecedentes de futuras autoridades
    Chile

    El equipo “antiflancos” de Kast para revisar antecedentes de futuras autoridades

    Eutanasia en suspenso: las maniobras que traban su avance y dejan en la cornisa al proyecto que empuja el gobierno

    El fallo de la Suprema que establece que la contralora Dorothy Pérez no tiene competencia para destituir alcaldes

    FES: Consejo Fiscal insiste en que desembolsos deben contabilizarse como gasto y plantea tres riesgos fiscales
    Negocios

    FES: Consejo Fiscal insiste en que desembolsos deben contabilizarse como gasto y plantea tres riesgos fiscales

    Cuando la ideología está por sobre las personas

    Economía con viento a favor, pero con cautela sobre el cobre y reformas estructurales: las perspectivas de Landerretche, Cifuentes y Vergara para 2026

    ¿Qué significa que hayan declarado al río Mapocho como humedal urbano?
    Tendencias

    ¿Qué significa que hayan declarado al río Mapocho como humedal urbano?

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Millones, estadios y plazos: el plan de Chile y Sudamérica para lograr la inédita sede del Mundial de Rugby de 2035
    El Deportivo

    Millones, estadios y plazos: el plan de Chile y Sudamérica para lograr la inédita sede del Mundial de Rugby de 2035

    Escándalo mundial: torneo profesional le da invitación a una tenista que no sabía tomar la raqueta

    Con varias figuras del fútbol chileno, incluyendo seleccionados: la Roja de Arturo Vidal que brilla en la Kings League

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    “Fue extremadamente difícil”: la historia de cómo se reagendaron los shows de Bad Bunny en Chile por el Super Bowl
    Cultura y entretención

    “Fue extremadamente difícil”: la historia de cómo se reagendaron los shows de Bad Bunny en Chile por el Super Bowl

    Javiera Mena agenda show en Blondie

    Destacan recuperación “casi milagrosa” de Angelo Pierattini tras accidente automovilístico

    Venezuela tensa relación entre Washington y Moscú: EE.UU. toma control de petrolero con bandera rusa
    Mundo

    Venezuela tensa relación entre Washington y Moscú: EE.UU. toma control de petrolero con bandera rusa

    Estados Unidos intercepta un petrolero ruso por “violaciones de las sanciones estadounidenses”

    Primer ministro de Reino Unido llevará a la Cámara de los Comunes el eventual despliegue de tropas británicas en Ucrania

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo
    Paula

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro