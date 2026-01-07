Escándalo mundial: torneo profesional le da invitación a una tenista que no sabía tomar la raqueta

Imágenes realmente vergonzosas son las que dan la vuelta al mundo, luego de que el W35 de Nairobi le diera una invitación a una jugadora egipcia que no sabía cómo tomar una raqueta, lo que se vio reflejado apenas entró a la cancha y que se prolongó por apenas 38 minutos.

La beneficiada fue la egipcia Hajar Abdelkader, quien se midió con la alemana Lorena Schädel, que ocupaba el puesto 1.026 del ranking mundial. El espectáculo fue lamentable y la germana se impuso por 6-0 y 6-0, en un partido donde la africana ni siquiera sabía hacia qué lado debía devolver, lo que refleja un evidente desconocimiento del reglamento.

De hecho, en cada pelota se apreciaba una inmensa dificultad para botar la pelota sin que se le escapara, dando la impresión de que era la primera vez que tomaba una raqueta. Al menos, la ITF, que transmitió su partido por sus canales oficiales, no da cuenta de ninguna estadística previa ni como junior ni como profesional. Solo se sabe que tiene 21 años y llego al torneo mediante una invitación, lo que abre el debate sobre cómo lo obtuvo, pues en el pasado se ha descubierto que algunos torneos venden las invitaciones.

El torneo, que se disputa hasta el 11 de enero, reparte 35 puntos para el ranking mundial y entrega US$ 30 mil en premios.

PLEASE 😭 And the most surprising thing of all is that the match was 38m long https://t.co/FGSScu6DQX pic.twitter.com/YMZKIan1oU — Lorena Popa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena) January 7, 2026

Números lamentables

En la cancha, los números fueron lamentables: Abdelkader registró 20 doble faltas y tuvo un porcentaje del 8% en su primer servicio y un 9% con el segundo saque. Apenas ganó tres puntos, de los cuales tres fueron por los errores de la alemana (dos doble faltas y un error no forzado).

Schädel venía de alcanzar la segunda ronda en otro W35 en Nairobi la semana pasada tras vencer a la egipcia Sandra Samir y caer ante su compatriota Anastasiya Kuparev, se medirá en la siguiente ronda contra la china Yuffei Ren, séptima preclasificada y ubicada en el 498ª del ranking WTA.

Curiosamente la alemana registra como mejor resultado los cuartos de final de este mismo W35 de Nairobi en 2025, donde ganó sus dos primeros partidos y cayó en cuartos de final ante la francesa Alyssa Reguer. Ese resultado lo repitió luego en mayo en el W15 de Shymkent (Kazajistán) con un cuartos de final que la vio perder contra Elina Nepliy.