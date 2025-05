Esperan a 10 mil hinchas: el partido a beneficio que busca recaudar fondos para Cristóbal Campos

Durante la madrugada del 2 de septiembre de 2024 cambió completamente la vida de Cristóbal Campos, portero en ese entonces de San Antonio Unido. El futbolista sufrió la amputación del pie derecho luego de un grave accidente automovilístico en la ruta 78. Desde ese momento, se ha mantenido en constantes trabajos de reactivación. Por lo mismo, en las últimas horas se confirmó la realización de un partido a beneficio del exjugador de Universidad de Chile.

La iniciativa, que lleva por nombre “Todos x Cristóbal” y que busca recaudar fondos, enfrentará a los “Amigos de Cris” contra “La U histórica” en un partido que se realizará en el estadio Bicentenario de La Florida, el viernes 20 de junio a las 18.00 horas.

El encuentro espera reunir a 10 mil hinchas en el recinto ubicado al sur de Santiago. Las entradas tendrán un valor de 10 mil pesos.

El partido a beneficio que busca recaudar fondos para Cristóbal Campos

Quiere retornar al fútbol

Campos en estos últimos meses ha tenido una sorprendente recuperación y ya se fijó una meta clara: “He demostrado que no tengo límites para seguir creciendo y avanzando en mi recuperación. Apunto a un objetivo muy difícil, pero estoy con la esperanza de que se pueda dar: volver a jugar al fútbol”, dijo hace unos días al sitio oficial de la Clínica Meds.

“Quiero volver a estar en un arco, volver a atajar, es lo que amo. Cada vez que me tocó jugar siempre fui un jugador pasional, competitivo. En los entrenamientos cada vez voy haciendo los movimientos más naturales, me ha permitido atajar, tirarme y volver a pararme con la prótesis. Lo tomo como un desafío y decirme a mi mismo que no hay límites, que todo se puede romper y quiero tener esa chance de dar mi 100% para cumplir ese objetivo”, añadió.