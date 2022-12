“Estaba molesto”: Tobar repasa el encontrón de su asistente con Marcelo Gallardo en el amistoso de River Plate frente a Colo Colo

Roberto Tobar, uno de los árbitros más destacados del fútbol chileno en los últimos años, dejó de arbitrar. Sin embargo, sigue fuertemente vinculado a la actividad. Hace unos días asumió como presidente de la Comisión de Árbitros del fútbol chileno. Este miércoles estuvo como invitado en El Diván del Kily, el programa de análisis de El Deportivo, y habló de todo.

El exjuez recordó una de las polémicas que pudo reportear El Deportivo durante los últimos encuentros que dirigió en su carrera, en el que Marcelo Gallardo increpó a su cuerpo arbitral en el partido entre Colo Colo y River Plate, en Viña del Mar. El Muñeco venía molesto desde el duelo por los octavos de final de la Copa Libertadores, en el que los Millonarios quedaron eliminados y en donde Tobar anuló un gol de Matías Suárez por indicación de Claudio Ríos (uno de los jueces asistentes) producto de una mano. Por esto, tras un evidente gol en fuera de juego de Emiliano Amor, Gallardo explotó en Viña: “Es peligroso que existan profesionales como tú”, “se supone que eres un profesional”, fueron parte de las palabras usadas por el DT argentino en contra de Claudio Ríos.

El momento en que Matías Suárez convierte el gol que Tobar anuló.

Tobar no eludió esta polémica y respondió. “Estaba molesto, pero siempre con respeto. Siempre tuvimos con una buena comunicación, en el momento cuando los resultados no se le dieron tuvo palabras de buena crianza”, comenzó diciendo el exjuez chileno. Luego, recordó el mencionado partido ante Vélez, que en River no olvidaron: “Lo conversábamos con los dirigentes que tuvimos esa dificultad en el partido con Vélez”. Tras eso, le bajó el perfil a las palabras de Gallardo: “Tuvo ese tema con el asistente (en Argentina) y después en Viña tuvo la mala fortuna de no sancionar un fuera de juego (que perjudicó a River), pero se dirigió de forma muy educada, con altura de miras”.

Qatar 2022, su retiro y Castrilli

Tobar también tuvo palabras la Copa del Mundo. No dramatizó su ausencia a pesar de dirigir permanentemente grandes eventos futbolísticos en los últimos años: “Dentro de todo con mucha tranquilidad. Venía de un desgaste grande, así que asimilando con altura de miras esta no convocatoria al mundial”, dijo. Además, hizo una evaluación sobre el arbitraje en Qatar 2022: “Me ha gustado, son partidos muy distintos al resto que uno dirige. En Conmebol es muy dificil dirigir”.

El exjuez FIFA también conversó sobre los motivos para dejar de arbitrar: “La decisión ya la venía masticando hace tiempo. Ya venía con cierto desgaste de estar expuesto a partidos muy complejos, y eso a la larga es un cúmulo de cosas que te desgasta. Y bueno se presentó este proyecto (presidente de la Comisión de Árbitros) en la etapa final de mi carrera arbitral y es muy motivante. Mi último partido fue muy emotivo, distinto; primera vez que estaban mis hijas en una cancha. Una situación atípica”.

Por último, habló sobre sobre Javier Castrilli y reconoció que intercambiaron mensajes. Cabe destacar que el argentino quien el cargo de Jefe de los Árbitros con polémica y demandando a la ANFP: “Con Javier desde que salió no tuvimos mucha comunicación, uno que otro mensaje. Más allá de eso, pasó por un momento complejo, yo creo que el arbitraje pasa por un momento difícil. De cosas complicadas tenemos que sacar fortaleza”, cerró.