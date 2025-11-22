Esteban Matus rompe el silencio tras su frustrado fichaje por la U: “Preferí quedarme que ir a pelear un puesto”

Esteban Matus aseguró que su fichaje por la U no se realizó porque decidió quedarse en Audax Italiano. Foto: Photosport.

La trama de la venta de Esteban Matus a Universidad de Chile fue una de las teleseries del último mercado de pases. La U se interesó en el lateral de Audax Italiano tras un gran primer semestre y pese a llegar a un acuerdo económico entre ambos clubes, la operación no se realizó. ¿El motivo? La caída del traspaso de Matías Sepúlveda al Vitória de Brasil.

La situación generó molestia en el conjunto itálico, que incluso había desestimado de utilizar al carrilero ante la UC, en el primer partido de la segunda rueda. Si disputaba un minuto, ya no iba a poder enrolarse en los azules.

La caída del fichaje trajo consecuencias. Audax Italiano denunció a la U al Tribunal Patrimonial de la ANFP, mientras que Matus dejó de trabajar con Vibra Fútbol, casa de representación liderada por Fernando Felicevich.

La decisión de Matus

Matus se refirió por primera vez a la trama en la que se vio involucrado. Lo hizo después de la victoria sobre Everton, por 2-0, donde fue autor de un gol y una de las figuras de los floridanos.

El lateral aseguró que la decisión de quedarse en Audax Italiano fue tomada por él: “Mi representante me dijo que en la U igual querían llevarme aunque el Tucu no saliera, pero yo decidí quedarme en Audax, seguir acá y continuar haciendo las cosas bien. Sentíamos que podíamos pelear el campeonato o ser campeones de Copa Chile, así que opté por mantenerme en el club”, aseguró.

“Preferí quedarme antes que irme allá a pelear un puesto de suplente si es que el ‘Tucu’ (Matías Sepúlveda) no se iba“, añadió.

También habló sobre cómo le afecto lo mediático de la situación: “Hoy las redes están en todo y cuando suena tu nombre en un club grande, apareces todo el día. Tuve que tener mucha cabeza para enfocarme solo en jugar. Hubo altos y bajos, y mi autocrítica es que bajé el nivel, pero pude retomarlo”, indicó.