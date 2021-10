Esteban Valencia: “Más que un quiebre, sentía que no veíamos en el campo lo que pregonábamos”

La última vez que se escuchó la voz de Esteban Valencia, fue tras la abultada derrota con Melipilla en el Lucio Fariña de Quillota. Allí el técnico puso su continuidad en duda y desató una nueva crisis en Universidad de Chile.

Sin embargo, tras una intensa jornada de negociaciones, el gerente deportivo de Azul Azul -Luis Roggiero- salió a ratificarlo públicamente y el Huevo siguió trabajando con el primer equipo del Romántico Viajero. “Lo del domingo nos pegó fuerte. Fue un resultado que me hizo dudar de muchas cosas y uno a veces se puede encontrar con estas cosas en el fútbol. Por eso era materia de análisis, pues fueron semanas difíciles y no había resultados, lo que nos hizo replantearnos muchas cosas. Pero el club sigue confiando en lo que uno viene haciendo y ahora tenemos una nueva oportunidad para encaminar la campaña”, aseguro el adiestrador de los estudiantiles.

Luego, el Huevo detalló que “existieron conversaciones con los dirigentes y con los jugadores... y tanto ellos como nosotros hemos hecho el análisis, la autocrítica y hoy buscamos aportar cada uno desde nuestro lugar. Y repito, en todas esas conversaciones, hemos tenido el ánimo de revertir esta situación y tenemos que demostrarlo en el partido de mañana (sábado, 16 horas).

Sobre si existió o no un distanciamiento en el camarín, durante los siete partidos en los que no lograron obtener una victoria, Valencia resaltó: “Más que un quiebre, sentía que no veíamos en el campo, lo que nosotros pregonábamos. Pero hablo desde la autocrítica, porque dejamos de hacer algo, para ir perdiendo las convicciones y nuestro mensaje no estaba llegando a los jugadores”.

Quizás por lo mismo, el DT entiende que el duelo ante Curicó “es determinante, porque es un equipo que intenta salir de una situación complicada en la Tabla y para nosotros es una oportunidad para escaparnos de esos equipos que viene peleando desde abajo. El objetivo es volver a sumar de a tres y eso nos dará un respaldo al trabajo de la semana”.

La idea es obtener la victoria, no sólo para que esta semana y los asados con los regentes de la concesionaria estudiantil sean fructíferos, sino también para seguir soñando con una copa internacional. “Hoy lo más importante es aspirar a sumar de a tres y escalar en la Tabla de Posiciones, porque eso nos va a permitir buscar logros como Copa Libertadores o Copa Sudamericana”. Para ello, incluso van a esperar hasta el último momento a Joaquín Larrivey, quien se encuentra lesionado en ambos pies. “Creemos que el área médica ha intentado darle todas las atenciones y hoy probó, lo hizo un ratito, pues no quisimos que hiciera la practica completa, para ganar horas antes del partido. Pero está en la nómina de concentración”, concluyó el dueño del buzo felino.