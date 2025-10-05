Evento de ciclismo urbano debuta en Providencia antes de pasar a regiones

La comuna de Providencia fue escenario del arranque de Criterium, la Vuelta Copec 2025, evento que reunió a más de 120 ciclistas profesionales nacionales e internacionales en un circuito urbano de alta velocidad que transformó las calles en un punto de encuentro deportivo.

El trazado, con partida y meta en avenida Andrés Bello, bordeó el río Mapocho y conectó con avenida Santa María, Padre Letelier y calles aledañas, cerrando el tránsito para dar vida a una competencia de alto rendimiento en plena ciudad.

Entre los nombres destacados del pelotón internacional estuvieron Santiago Buitrago, Álvaro Hodeg, Óscar Sevilla, Maximiliano Richeze y Juan Esteban Arango, mientras que por Chile dijeron presente Francisco Kotsakis, Paola Muñoz, Javiera Garrido y Tomás Quiroz, entre otros.

La vuelta en Providencia.

La jornada comenzó temprano con corridas familiares de 3K y 5K, que convocaron a cerca de 2.500 participantes y aportaron un ambiente comunitario previo a la competencia profesional.

El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, destacó el valor de iniciativas como esta: “Permiten llevar el deporte a los espacios públicos y, más relevante aún, a las regiones de nuestro país. Desde el ministerio apoyamos y agradecemos estos proyectos que fomentan la actividad física al aire libre”.

En la misma línea, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, subrayó la importancia de ocupar el espacio urbano con actividades comunitarias: “Es vital que usemos nuestras plazas, parques y calles. Estamos más seguros cuando los espacios públicos se viven y no cuando nos encerramos temprano en nuestras casas”.

La primera fecha del Criterium es el inicio de una gira que recorrerá distintas ciudades de Chile durante octubre y noviembre, con el objetivo de acercar el ciclismo urbano a nuevos públicos. El calendario contempla presentaciones en Iquique (12 de octubre), La Serena (19 de octubre), Concepción (26 de octubre) y Puerto Montt (2 de noviembre).