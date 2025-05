Evocando a Messi, Cristiano, Pelé y Maradona: la profunda reflexión de Thierry Henry sobre Lamine Yamal y Franco Mastantuono

Una nueva época en el fútbol comenzó y Lamine Yamal está llamado a liderarla. Con apenas 17 años, el joven extremo español lideró futbolísticamente al Barcelona para igualar ante el Inter de Milán, por 3-3, en las semifinales de la Champions League. El zurdo anotó un golazo y se consolidó como una de las figuras del encuentro.

De hecho, a su corta edad disputó su partido número 100 con la camiseta blaugrana. También se erigió como el futbolista más joven en marcar en un duelo entre los cuatro mejores del certamen continental europeo.

No obstante, en el otro lado del charco, también emerge una figura de 17 años: Franco Mastantuono. El transandino fue figura y selló un golazo de tiro libre en la victoria de River Plate sobre Boca Juniors, por 2-1, en el Superclásico argentino. Los dos se han instalado como las promesas más grandes del fútbol mundial, aunque ya son más que una realidad.

En ese sentido, ambas joyas fueron destacados por Thierry Henry, quien se rindió ante su talento, realizando una profunda reflexión. “Podemos hablar sobre muchos chicos que se supone que están en el trono. Una cosa que siempre me sorprende en el futbol es que siempre pensamos que nadie podrá ser mejor que Ronaldo o Messi o que Maradona y Pelé en otra época... Y luego llega Lamine Yamal, también tienes a Mastantuono en Argentina, que juega ya para River Plate. Ganando ese partido en el clásico con un tiro libre contra Boca Juniors. Eso es lo que tiene el fútbol de increíble“, aseguró en CBS Sports, cadena de la cual es comentarista.

“Es una locura pensar que Lamine tenga 17 años, me parece increíble y no es normal. Me parece genial ver que un chico nuevo que podría dominar el fútbol y deseo eso para él. No le presionemos y digamos que ya debe tener el trono o lo que sea. Es simplemente asombroso de ver. No es normal ser así con 17 años. Su conciencia, su tranquilidad, su forma de ver el juego, de defender, no es normal. Es como si ni siquiera supiera lo que estoy viendo, pero juega como un hombre poseído y ni siquiera es un hombre todavía, técnicamente. No es normal”, concluyó el histórico delantero francés.

"DESPUÉS TENÉS A ESTE NUEVO CHICO EN ARGENTINA, MASTANTUONO...", Thierry Henry mencionó a la joya de River al hablar de la irrupción de los jóvenes talentos como Lamine Yamal y Mastantuono.



📹 @CBSSportsGolazo pic.twitter.com/GGihul0moo — SportsCenter (@SC_ESPN) May 1, 2025

Elogios para Yamal

Henry continuó con su análisis y además tuvo una extensa conversación con Yamal, quien fue entrevistado por el medio inglés tras el empate por Champions. Ahí, el exjugador del Barcelona y Arsenal le pidió al español la camiseta para su hijo. ¿La prenda elegida?, la del próximo Clásico ante el Real Madrid, del 11 de mayo. El zurdo, a su vez, aseguró dársela si es que recibe una de vuelta por parte de él.

En el diálogo también estuvieron presentes los exfutbolistas Jamie Carragher y Micah Richards. “Lamine fue una sensación esta noche. Quiero decir... Con 17 años, es simplemente remarcable todo lo que está haciendo. Lo tiene absolutamente todo”, comenzó señalando el otrora lateral del Manchester City.

“¡Qué partido! Esa actuación en la primera parte a lo Messi. Eso fue como ver a Messi en su apogeo en el Barça, recibiendo el balón y prácticamente parando todo el partido para ver qué iba a hacer”, retrucó el exzaguero del Liverpool, que lo comparó con Lionel Messi.

Las equiparaciones continuaron. “Hemos hablado mucho en este programa de Cristiano y Messi, y siempre pensamos que Haaland y Mbappé serían los dos siguientes. No creo que Haaland llegue a ser eso alguna vez, él es solo un goleador. Mbappé, claro... Pero por la forma en la que jugó Lamine anoche. No digo que sea mejor que Mbappé ahora, pero hay más... Cuando hablo de algo parecido a Messi quiero decir que no creo que Mbappé vaya a ser tan devastador por su velocidad y goles y probablemente sea mejor que Haaland porque se involucra en el juego, pero eso tiene mucho que ver con la velocidad y el tiro”, continuó Carragher.