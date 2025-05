El desatado festejo del padre de Lamine Yamal tras el golazo de su hijo en la Champions League

A los 24 minutos el partido no pintaba bien para Barcelona. Por la semifinal de ida de la Champions League, caía de local por 2-0 contra Inter con goles de Marcus Thuram y Denzel Dumfries. Pero apareció la gran figura de la noche: Lamine Yamal. En campo rival, el delantero se dio vueltas para sacarse una marca, luego avanzó y gambeteó a otro y, al entrar al área, ejecutó un ajustado zurdazo que dejó clavado al buen portero Yann Sommer. Un golazo para el descuento del elenco Blaugrana que fue el inicio de una furiosa reacción.

Al mismo tiempo que el joven de apenas 17 años festejaba este espectacular tanto, su padre, Mounir Nasraoui, una vez más hacía noticia.

En las tribunas del Estadio Olímpico de Montjuic, el hombre era grabado mientras festejaba con locura el golazo de Yamal: Mounir lo gritó con todo, luego se dio vuelta, se golpeó el pecho en varias oportunidades y hasta comenzó a forcejear con parte de las estructura del recinto deportivo. Por último, fue abrazado por otro espectador. El registro se viralizó por internet.

Foto: REUTERS/ Albert Gea/File Photo Albert Gea

Cabe destacar que la semana pasada, en la previa a la final de la Copa del Rey, el hombre ya había estado en la mira por reconocer que en el pasado era simpatizante del Real Madrid: “Aunque he seguido al Madrid, me la pela. A mí el que me da de comer es el Barça. Vamos a ganar. Me da igual uno, dos o tres, los vamos a reventar”. El equipo Culé ganó por 3-2 en la prórroga y su hijo aportó con dos asistencias.

Una Champions espectacular

Los números del joven Yamal en esta edición de la Champions League son consagratorios, además del nivel que muestra en cada uno de los encuentros.

En 12 partidos jugados (984 minutos en total), registra cinco goles, tres asistencias, un 79% de precisión en los pases y una distancia total de 78 kilómetros recorridos, con una media de 6,09 por partido.