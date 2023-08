Ex agente de Bruno Barticciotto insiste en el reclamo que involucra a Felicevich: “Obramos al imperio de un contrato”

Martín Sekler está convencido de que a Altius, la firma de la que es fundador y gerente, le corresponden el reconocimiento y las ganancias derivadas del traspaso de Bruno Barticciotto a Talleres de Córdoba. La operación se transformó en un nuevo capítulo en la guerra entre los agentes agrupados en la asociación gremial que preside José Luis Carreño y Fernando Felicevich. El agente argentino, en cuya cartera de clientes figuran los principales referentes de la Roja, como Alexis Sánchez, Arturo Vidal o Gary Medel, terminó firmando la operación. Palestino, de hecho, lo acreditó como el agente que cauteló los derechos del jugador y el propio Barticciotto respaldó ese rol en una declaración pública que emitió a través de su cuenta en Instagram.

Sekler defiende la existencia de un compromiso formal con el atacante, quien debutó con éxito en la Selección en los últimos duelos amistosos, frente a Cuba, República Dominicana y Bolivia. La relación, dice, partió tempranamente y, en su visión, sigue vigente.

El descargo

Sekler evita entrar en consideraciones personales contra Felicevich o el mismo Barticciotto. Se remite, en ese sentido, a la declaración de la entidad gremial en la que participa. ““Nos vemos en la obligación de informar y poner en antecedente (sic) sobre una nueva situación que perjudica directamente a dos de nuestros asociados, la empresa ALTIUS y TRADING SPORTS, frente a un nuevo acto de perjuicio laboral y económico por parte de la empresa Vibra Fútbol. En esta ocasión, se trata de la transferencia del jugador Sr. Bruno Barticciotto al Club Talleres de Córdoba, la que se suma a una larga lista de situaciones y actos, con el mismo modus operandi, de Vibra Fútbol y donde se han visto perjudicado sistemática, constante y regularmente parte importante de nuestros asociados”, expuso la organización mediante un comunicado público.

“Lo único que me interesa declarar es que nosotros estamos obrando bajo el imperio de un contrato vigente. En ningún caso se ha declarado el término del contrato. Ese contrato nos permite invocar los derechos que ahí se establecen. Lo que nos pertenece. En esa línea, queda claro que fuimos artífices absolutos de la llegada de Bruno a Talleres”, establece el gerente general de Altius a El Deportivo.

Martín Sekler, gerente general de Altius.

“Ahí ellos entran en un juego respecto de lo que puede haberse firmado, que escapa a nuestro control. Bruno tenía un contrato vigente y exclusivo con nosotros, que no terminó de ninguna manera”, insiste, para mayor abundamiento.

Acciones en estudio

Sekler y sus socios están analizando los caminos que tomarán para resguardar sus derechos. “Las acciones prefiero no comentarlas. La idea es llevar es llevarlo como gremio, con la tranquilidad de hacer las cosas bien”, sostiene.

Lo que sí remarca es que el vínculo entre el jugador y la firma que representa no se ha interrumpido, al menos desde su perspectiva. “El contrato está vigente. Esa es la realidad. Es de carácter exclusivo. Está en cada uno definir su propia verdad. Termina en junio de 2024″, explica. También descarta las compensaciones que el ex ariete de los árabes planteó en su comunicado público. “No ofreció nada”, sentencia.