Ex seleccionado de la Roja le da con todo a Diego Valdés y a Nayel Mehssatou

La Selección chilena nuevamente sufrió en el Centenario. Este viernes, en el debut en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026, cayó por 3-1 ante Uruguay y dejó muchas dudas de cara al próximo encuentro, que será ante Colombia en el Monumental. Por lo mismo, el rendimiento de algunos jugadores ha sido fuertemente criticado.

Mauricio Pinilla, exseleccionado de la Roja, le dio con todo a Diego Valdés y a Nayel Mehssatou, dos de los nombres más apuntados por los fanáticos de la Selección. “A Uruguay le costó 17 minutos plantarse en campo rival y someter a Chile. Lamentablemente, Valdés vuelve a entregar la camiseta”, comenzó diciendo el ahora comentarista de ESPN.

Diego Valdés tras el partido ante Uruguay. FOTO: AGENCIAUNO

Luego, continuó con el lateral que actúa en el fútbol de Bélgica: “Mehssatou, inexistente. Yo no sé de qué juega. No sé si es veloz, si es lento, si es rápido, si toca la pelota bien o mal. No sé lo que es, no aporta absolutamente nada; teniendo a Catalán”, dijo el exdelantero de la Universidad de Chile.

Pero sus palabras no quedaron ahí. Pinilla repasó a Berizzo por no elegir a Matías Catalán en la plaza de lateral derecho: “¿Es lateral? ¿Y hoy día qué hizo? No defendió, no atacó, fue impreciso en sus pases. Ponte a Catalán, lo dejas de defensor y punto, si al final el primer tiempo no atacaste, tuviste dos remates al arco”.

Por último, pidió que tanto Valdés como Mehssatou no estén más en la Roja: “Acá no hay materias pendientes (pensando en el duelo con Colombia), hay materias que están terminadas, hay jugadores que ya no rindieron”.

El mencionado partido ante la escuadra cafetalera, por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, será este martes a las 21.30 horas.