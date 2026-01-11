SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Fallas en el vehículo complican el avance de Chaleco López en la séptima etapa del Rally Dakar

    La rotura de uno de los neumáticos, tras el impacto con una roca, frenó la buena actuación del piloto en la categoría Side by Side. Igualmente remató en la sexta ubicación, sin embargo, todavía está lejos de la cima.

    Vicente González 
    Vicente González
    Chaleco López en la séptima etapa del Rally Dakar 2026.

    No fue la mejor jornada para los chilenos en el Rally Dakar 2026. Tras los retrocesos que enfrentaron Ignacio Cornejo y Ruy Barbosa, en la categoría de motos, ahora fue el turno de los inconvenientes para Francisco Chaleco López.

    En la modalidad de vehículos Side by Side, el conductor nacional (Can-Am Factory Team Latam), junto a su navegante Álvaro León, tuvo que lidiar con una falla mecánica producto de la pinchazón de un neumático, esto tras atravesar un sector colmado de piedras y zonas rocosas.

    Esta situación, por obvios motivos, frenó de lleno el gran avance que estaba teniendo López, quien había liderado durante más de tres tercios la prueba en Arabia Saudita. Igualmente, pese a todas las dificultades, el curicano remató en la sexta casilla y se permaneció en la misma posición de la clasificación general.

    “Veníamos ganando gran parte del día hasta el kilómetro 80 de la meta. No tengo feeling con las piedras con esta suspensión. Veníamos muy bien en la primera parte, haciendo buenos tiempos y liderando en varios tramos de la carrera. Llegamos sextos y quedamos entre los seis mejores en la general. Tratamos de apretar un poco y finalmente terminamos rompiendo neumático. Mucha piedra en la última parte que nos jugó en contra", explicó el chileno.

    Ante el retraso del piloto nacional, el tramo de 459 kilómetros cronometrados se lo terminó adjudicando el argentino Jeremías González con 4 horas, 32 minutos y 58 segundos. Le siguen Kyle Chaney y João Monteiro a 7 y 9 segundos, respectivamente. La general, en tanto, la encabeza el estadounidense Brock Heger con 31 horas, 42 minutos y 13 segundos. El piloto maulino quedó 6° a 1 hora, 44 minutos y 41 segundos.

    Este lunes se disputará la Etapa 8 del Dakar, que contempla un recorrido total de 717 kilómetros, de los cuales 481 serán de especial, en un bucle en Wadi Ad-Dawasir. El tramo será crucial para López y su navegante Álvaro León para optar a un mejor puesto en los resultados pese a los caminos pedregosos en una jornada con 52% de tierra y piedras, 35% de arena, 10% de dunas y 3% de zonas rocosas.

