SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Ignacio Cornejo es noveno en la séptima etapa del Rally Dakar y cae puestos en la clasificación general

    En el retorno de la actividad en Arabia Saudita, el piloto chileno sufrió un retroceso en la categoría de motos. El argentino Luciano Benavides fue el triunfador de la fecha.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Ignacio Cornejo remató en el noveno puesto en la séptima etapa del Dakar 2026. Foto referencial.

    Se vuelven a encender los motores en Arabia Saudita. Tras la jornada sabatina de receso, los pilotos volvieron a la acción del Rally Dakar durante este domingo. Por la categoría de motocicletas, el chileno Ignacio Cornejo (Hero) no pudo repetir las actuaciones previas y acabó en la novena posición de la séptima etapa, lo que significó un retroceso en sus aspiraciones.

    En el recorrido de Riad-Wadi Ad Dawasir, que comprendió un tramo de 459 kilómetros cronometrados, el iquiqueño registró un tiempo de 4 horas, 10 minutos y seis segundos, quedando a 9′ 10′' del argentino Luciano Benavides, el triunfador de la fecha.

    Producto de este resultado, el corredor nacional, que estaba en el quinto lugar al cabo de la sexta etapa, se alejó de la cima y cayó un puesto en la clasificación general. Por el momento, el encargado de liderar el pelotón es el australiano Daniel Sanders (KTM), quien remató cuarto en esta oportunidad. Nacho está a 33′ 25′' del oceánico.

    Más atrás en la cuadrilla, apareció el otro criollo: Ruy Barbosa. En esta ocasión, el rendimiento no fue el más propicio. Terminó 17°, a 26′ 20″ de Benavides, y es decimotercero en la general.

    Ruy Barbosa fue 17° en la séptima etapa del Rally Dakar 2026.

    Ahora, ambos pilotos chilenos tendrán la misión de recortar la distancia en la octava etapa (Wadi Ad Dawasir- Wadi Ad Dawasir). Este lunes, tendrán en frente un recorrido de 481 kilómetros de especial, lo que lo convierte en el más largo de toda la carrera.

    ¿Cómo marcha la clasificación general en motos?

    1.Daniel Sanders (KTM) 28h 47:31

    2.Ricky Brabec (Honda) a 4:25

    3.Luciano Benavides (KTM) a 4:40

    6.José Ignacio Cornejo a 33:35

    13.Ruy Barbosa a 3h 11:50

    Lee también:

    Más sobre:Rally Dakar 2026Rally DakarDakarIgnacio CornejoRuy BarbosaPolideportivoMotociclismo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La definiciones de timoneles del PC y FA tras llamados a reflexión de Boric y Jara

    “Pareciera que llamó a tirar la cadena”: Vallejo apunta a Kast al acusar congelamiento de diálogo con la oposición

    Carmona reafirma postura del PC sobre Venezuela y DDHH luego que Jara apuntara “tarea pendiente” en materia internacional

    Criteria: A dos meses del cambio de mando, aprobación del Presidente Boric alcanza un 33%

    Declaran alerta roja en Machalí por incendio forestal cercano a reserva nacional Rio Los Cipreses

    Congreso Futuro 2026: qué es, cuándo se realiza, principales invitados y cómo revisar la programación por región

    Lo más leído

    1.
    La hora de Esteban González: el entrenador campeón del fútbol chileno se pone a prueba en México

    La hora de Esteban González: el entrenador campeón del fútbol chileno se pone a prueba en México

    2.
    El triatlón más importante de Sudamérica: los beneficios detrás del Ironman 70.3 de Pucón

    El triatlón más importante de Sudamérica: los beneficios detrás del Ironman 70.3 de Pucón

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Declaran alerta roja en Machalí por incendio forestal cercano a reserva nacional Rio Los Cipreses

    Declaran alerta roja en Machalí por incendio forestal cercano a reserva nacional Rio Los Cipreses

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España

    Temblor hoy, domingo 11 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 11 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    La definiciones de timoneles del PC y FA tras llamados a reflexión de Boric y Jara
    Chile

    La definiciones de timoneles del PC y FA tras llamados a reflexión de Boric y Jara

    “Pareciera que llamó a tirar la cadena”: Vallejo apunta a Kast al acusar congelamiento de diálogo con la oposición

    Carmona reafirma postura del PC sobre Venezuela y DDHH luego que Jara apuntara “tarea pendiente” en materia internacional

    Enrique Marshall, presidente del Fondo Autónomo de Protección Previsional: “La instalación debería completarse a mitad de este año”
    Negocios

    Enrique Marshall, presidente del Fondo Autónomo de Protección Previsional: “La instalación debería completarse a mitad de este año”

    Bernardo Larraín: “El principal desafío de Kast es que el gobierno de emergencia conjugue dos palabras: gestionar y reformar”

    Reconstruir la economía de Venezuela: un trabajo de más de una década

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia
    Tendencias

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia

    La guía definitiva para lavar mejor tu ropa y que quede oliendo bien

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio

    Ignacio Cornejo es noveno en la séptima etapa del Rally Dakar y cae puestos en la clasificación general
    El Deportivo

    Ignacio Cornejo es noveno en la séptima etapa del Rally Dakar y cae puestos en la clasificación general

    Chile, en la cima del triatlón masculino tras 33 años: Diego Moya se corona con nuevo récord en el Ironman 70.3 de Pucón

    Marca por segundo duelo consecutivo: el gol de Ben Brereton no alcanza y el Derby County es eliminado de la FA Cup

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Muere Bob Weir, guitarrista y miembro fundador de la banda Grateful Dead
    Cultura y entretención

    Muere Bob Weir, guitarrista y miembro fundador de la banda Grateful Dead

    Por qué no me hice sacerdote: un relato de Jaime Bayly

    El adiós del bar El Clan tras 25 años: un sticker inamovible de la música chilena

    ONG venezolana denuncia muerte de preso político bajo custodia en Caracas: era acusado de “traición a la patria”
    Mundo

    ONG venezolana denuncia muerte de preso político bajo custodia en Caracas: era acusado de “traición a la patria”

    Fuerzas kurdas evacúan barrios de Alepo tras acuerdo de alto el fuego con el gobierno sirio

    Detienen al jefe de gabinete de Netanyahu por presunta obstrucción a investigación por filtración de información

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil