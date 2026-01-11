Ignacio Cornejo es noveno en la séptima etapa del Rally Dakar y cae puestos en la clasificación general

Se vuelven a encender los motores en Arabia Saudita. Tras la jornada sabatina de receso, los pilotos volvieron a la acción del Rally Dakar durante este domingo. Por la categoría de motocicletas, el chileno Ignacio Cornejo (Hero) no pudo repetir las actuaciones previas y acabó en la novena posición de la séptima etapa, lo que significó un retroceso en sus aspiraciones.

En el recorrido de Riad-Wadi Ad Dawasir, que comprendió un tramo de 459 kilómetros cronometrados, el iquiqueño registró un tiempo de 4 horas, 10 minutos y seis segundos, quedando a 9′ 10′' del argentino Luciano Benavides, el triunfador de la fecha.

Producto de este resultado, el corredor nacional, que estaba en el quinto lugar al cabo de la sexta etapa, se alejó de la cima y cayó un puesto en la clasificación general. Por el momento, el encargado de liderar el pelotón es el australiano Daniel Sanders (KTM), quien remató cuarto en esta oportunidad. Nacho está a 33′ 25′' del oceánico.

Más atrás en la cuadrilla, apareció el otro criollo: Ruy Barbosa. En esta ocasión, el rendimiento no fue el más propicio. Terminó 17°, a 26′ 20″ de Benavides, y es decimotercero en la general.

Ruy Barbosa fue 17° en la séptima etapa del Rally Dakar 2026.

Ahora, ambos pilotos chilenos tendrán la misión de recortar la distancia en la octava etapa (Wadi Ad Dawasir- Wadi Ad Dawasir). Este lunes, tendrán en frente un recorrido de 481 kilómetros de especial, lo que lo convierte en el más largo de toda la carrera.

¿Cómo marcha la clasificación general en motos?

1.Daniel Sanders (KTM) 28h 47:31

2.Ricky Brabec (Honda) a 4:25

3.Luciano Benavides (KTM) a 4:40

6.José Ignacio Cornejo a 33:35

13.Ruy Barbosa a 3h 11:50