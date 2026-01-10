La molestia en la rodilla izquierda que marca la primera mitad del Dakar para Tomás de Gavardo

El piloto chileno Tomás de Gavardo alcanzó este viernes el campamento de Riyadh, en Arabia Saudita, al cierre de la primera mitad del Rally Dakar 2026, afectado por una molestia en su rodilla izquierda. Pese a la lesión, el deportista logró completar la etapa más extensa de la competencia y llegar al día de descanso con el objetivo cumplido de mantenerse en la clasificación general.

La jornada marcó el término de una exigente secuencia de etapas para el oriundo de Huelquén, quien debió enfrentar largos tramos de arena y dunas en condiciones extremas. En la etapa, el triunfo fue para el estadounidense Ricky Brabec, con un tiempo de 3 horas, 41 minutos y 33 segundos, seguido por Tosha Schareina y australiano Daniel Sanders, actual líder del rally. Entre los chilenos, José Ignacio Cornejo finalizó noveno, Ruy Barbosa fue 21°, mientras que De Gavardo cruzó la meta en el puesto 36°.

En la clasificación general, Sanders encabeza la tabla con 24 horas y 41 minutos, mientras que Cornejo se ubica quinto, Barbosa 16° y De Gavardo se mantiene en el puesto 31°, a 5:25’34” del líder, cerrando así la primera mitad de la competencia dentro de los márgenes previstos por su equipo.

La molestia que marca su Dakar

Tras arribar al bivouac de Riyadh, De Gavardo explicó el origen de la dolencia que arrastra desde competencias previas. “Llegué con una molestia en la rodilla izquierda, al parecer es una distensión de ligamentos provocada en la pasada carrera en Marruecos. Creo que se me agravó en las últimas etapas”, señaló el piloto nacional.

El chileno detalló que la lesión le permite rendir en terrenos planos, pero dificulta su desempeño en sectores más irregulares. “Me permite andar bien en terreno parejo, pero no sobre ondulaciones como la etapa de hoy. Tendré que chequear esa lesión. Lo importante es que ya estamos en el día de descanso después de jornadas muy duras”, agregó.

Este sábado los pilotos viven una jornada de descanso enfocada en la recuperación física, la mantención de las motocicletas y el análisis estratégico de lo que viene. La competencia se reanudará el domingo 11 de enero con la Etapa 7, que unirá Riyadh y Wadi Ad Dawasir, con un recorrido total de 876 kilómetros, incluidos 462 de especial, sobre pistas arenosas, rápidas y con presencia de arbustos, dando inicio a la segunda mitad del Dakar 2026.