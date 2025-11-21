Tomás de Gavardo logra su primera victoria internacional al ganar el Fenek Rally de Marruecos.

Tomás de Gavardo consiguió este viernes el resultado más importante de su carrera al adjudicarse el Fenek Rally de Marruecos, prueba disputada sobre 1.368 kilómetros y en la que dominó de principio a fin. El piloto chileno ganó las cinco etapas.

Desde la primera etapa hasta la quinta mantuvo el liderazgo en un rally que presentó condiciones cambiantes. Hubo lluvia, granizos, frío, calor y tramos con sol intenso que complicaron a los 44 pilotos inscritos en motos.

En la última jornada, de 54 kilómetros cronometrados, De Gavardo volvió a imponerse con un tiempo de 1 hora, 21 minutos y 56 segundos, seguido por los franceses Tomás Deest y Maxime Leproust. Con ello completó la prueba en 14h, 46m y 49s. En el podio general lo escoltaron Deest y la española Sara García.

De Gavardo es campeón en Marruecos.

El piloto chileno, de 26 años, valoró el triunfo obtenido después de un periodo marcado por lesiones posteriores a su tercer Dakar. “Es un resultado que venía buscando hace tiempo. Terminé el Dakar con una mano fracturada y fueron meses de recuperación. Hoy me siento bien sobre la moto y con confianza. Le agradezco a mi equipo y a todas las personas que han apoyado este proceso”, afirmó.

Tras volver a competir en octubre en el Mundial de Marruecos, De Gavardo encontró en el Fenek Rally el escenario ideal. La semana incluyó etapas con dunas, roca, barro y navegación compleja. “Fue una carrera con terrenos muy distintos. Agradezco al Club Aventura Touareg por la invitación y al rally por el soporte logístico. Abrimos pista todos los días y pudimos ganar cada una de las cinco etapas”, señaló.

Ahora, su objetivo se centra en el Dakar 2026. El piloto adelantó que regresará a Chile para completar la preparación.