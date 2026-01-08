SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Juan Ignacio Cornejo remata segundo en la quinta etapa de las motos y escala posiciones en el Dakar

    Tras una gran jornada en la segunda mitad de la maratón, Nacho se ubicó como quinto en la general.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Juan Ignacio Cornejo fue segundo en la quinta etapa del Dakar 2026. Foto: @heromotosports (Instagram).

    Juan Ignacio Cornejo tuvo una espectacular quinta etapa en el Rally Dakar 2026. El chileno llegó en la segunda posición, detrás del argentino Luciano Benavides, y trepó hasta la quinta ubicación en la clasificación general de las motos.

    Fue una ardua jornada, donde se completó la segunda mitad del maratón en Al Ula. Los pilotos debieron recorrer desde el campamento refugio, lugar donde debieron pasar la noche, hasta Hail.

    Las motos debieron recorrer un especial de 356 kilómetros y 371 para los coches, además de un enlace de 58 km. Cabe mencionar que los pilotos no pudieron recibir ayuda externa en ningún momento de ambos días, lo que dificultó aún más su desempeño. Las complicaciones, principalmente de neumáticos, fueron la tónica. Fueron ellos mismos quienes debieron realizar el mantenimiento de sus vehículos.

    “Los competidores pasarán la noche en vivacs refugio sin ninguna infraestructura, en pleno desierto. La organización proporcionará únicamente un colchón, un saco de dormir, una tienda de campaña y una ración para la cena y el desayuno”, consignó la organización sobre la etapa.

    Cornejo tuvo una jornada impecable desde el inicio, logrando incluso ser líder provisional de la etapa. Completó la segunda parte de la maratón en un tiempo de 04H 09′ 07″, a 3′ 51″ del argentino Benavides. Por ahora, Nacho marcha quinto en la general, a 18′ 38″ del australiano Daniel Sanders, líder absoluto. El español Tosha Schareina y el estadounidense Ricky Brabec completan el podio.

    Barbosa continúa firme

    Ruy Barbosa culminó la etapa en la decimoséptima posición, con un crono de 04 30′ 54″. El chileno es 15° en la general. También es octavo en el Rally 2.

    Mientras que Tomás De Gavardo, el último chileno en las motocicletas, llegó en el puesto 30°, en 04H 52′ 20″ ubicándose como 28° tras cinco etapas del Dakar.

    En los coches, Hernán Garcés junto a su navegante Juan Pablo Latrach llegó en el puesto 23°, con un tiempo de 04H 13 25″. Lucas del Río con el argentino Bruno Jacomy fue 28° (4H 18′ 09″) y Francisco ‘Chaleco’ López junto a Álvaro León terminó 30° (04H 18′ 13″).

    Del Río es 31° en la general, Garcés se ubicó como 34° y López como 47°.

    Por otra parte, el vencedor fue el estadounidense Mitch Guthrie junto a su navegante Kellong Walch, con un tiempo de 03H 54′ 46″. En tanto, el líder es el sudafricano Henk Lategan junto a Brett Cummings. El podio lo completan el qatarí Nasser Al-Attiyah junto al belga Fabian Lurquin y el sueco Mattias Ekström junto a Emil Bergkvist.

    El Dakar continuará este viernes 9 de enero. Pese a la ardua maratón, el Rally seguirá con la etapa más larga de la competencia. El recorrido transcurrirá especialmente en el sector de Qassim, en un terreno plagado de dunas. La jornada tendrá un extenso enlace de 589 km y un especial de 331.

    Más sobre:AutomovilismoMotorsportPolideportivoRallyRally DakarDakarDakar 2026Juan Ignacio CornejoRuy Barbosa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Conmoción en EE.UU.: Agente del ICE mata a tiros a una mujer en Minnesota durante un operativo y desata protestas

    Rojo Edwards califica de “tremendamente irresponsable” declaraciones de Boric por Estados Unidos y Venezuela

    Trump prevé mantener el control de Venezuela por un periodo “largo” y evita fijar un calendario para la transición

    El IPC cae en diciembre y la inflación 2025 llega a su nivel más bajo en cinco años

    Con bar, terraza e invitados: cómo es “La Casita” de Bad Bunny, uno de los puntos clave de su show en Chile

    Gobierno de Santiago lanza plataforma digital para orientar y facilitar la denuncia ciudadana en la RM

    Lo más leído

    1.
    Comienza la toma de decisiones: los primeros cortados en la U por Paqui Meneghini

    Comienza la toma de decisiones: los primeros cortados en la U por Paqui Meneghini

    2.
    No llegaron a buen puerto: las secretas negociaciones de Coquimbo Unido para dar el golpe al mercado con el fichaje de Falcao

    No llegaron a buen puerto: las secretas negociaciones de Coquimbo Unido para dar el golpe al mercado con el fichaje de Falcao

    3.
    Varios nombres en la lista: la maldición de los futbolistas que rechazaron a La Roja

    Varios nombres en la lista: la maldición de los futbolistas que rechazaron a La Roja

    4.
    La UC se acerca a la meta: más de 11.000 hinchas cruzados ya renovaron su abono en el Claro Arena para 2026

    La UC se acerca a la meta: más de 11.000 hinchas cruzados ya renovaron su abono en el Claro Arena para 2026

    5.
    Paqui Meneghini toma medidas: la especial concentración que el técnico pidió para el plantel de la U

    Paqui Meneghini toma medidas: la especial concentración que el técnico pidió para el plantel de la U

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 8 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 8 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Athletic por la Supercopa de España

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Athletic por la Supercopa de España

    Temblor hoy, jueves 8 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, jueves 8 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Rojo Edwards califica de “tremendamente irresponsable” declaraciones de Boric por Estados Unidos y Venezuela

    Gobierno de Santiago lanza plataforma digital para orientar y facilitar la denuncia ciudadana en la RM

    El IPC cae en diciembre y la inflación 2025 llega a su nivel más bajo en cinco años
    Negocios

    El IPC cae en diciembre y la inflación 2025 llega a su nivel más bajo en cinco años

    Reajuste: Comisión de Hacienda aprueba en general el proyecto sin los votos de la oposición y crecen dudas por financiamiento

    Ofertas de empleo completan tres meses de caídas consecutivas y cierran 2025 como su peor año desde al menos 2017

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA
    Tendencias

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    ¿Té o café? La elección que puede influir en la aparición de osteoporosis en mujeres

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Juan Ignacio Cornejo remata segundo en la quinta etapa de las motos y escala posiciones en el Dakar
    El Deportivo

    Juan Ignacio Cornejo remata segundo en la quinta etapa de las motos y escala posiciones en el Dakar

    La pelota corre por el desierto: las memorias de futbolistas chilenos en la liga de Qatar

    “Fui formado en la vereda del frente, pero mi presente es la UC”: Cerezo aborda sus insultos a los hinchas cruzados

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Con bar, terraza e invitados: cómo es “La Casita” de Bad Bunny, uno de los puntos clave de su show en Chile
    Cultura y entretención

    Con bar, terraza e invitados: cómo es “La Casita” de Bad Bunny, uno de los puntos clave de su show en Chile

    Reinterpretando clásicos: 10 obras imperdibles del Festival Teatro a Mil

    Masquemúsica lanza nuevo single y anuncia gira de verano por Chile

    Conmoción en EE.UU.: Agente del ICE mata a tiros a una mujer en Minnesota durante un operativo y desata protestas
    Mundo

    Conmoción en EE.UU.: Agente del ICE mata a tiros a una mujer en Minnesota durante un operativo y desata protestas

    Trump prevé mantener el control de Venezuela por un periodo “largo” y evita fijar un calendario para la transición

    Venezuela: Edmundo González sostiene que “una transición duradera exige respeto al voto expresado el 28 de julio”

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena
    Paula

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas