Juan Ignacio Cornejo remata segundo en la quinta etapa de las motos y escala posiciones en el Dakar

Juan Ignacio Cornejo tuvo una espectacular quinta etapa en el Rally Dakar 2026. El chileno llegó en la segunda posición, detrás del argentino Luciano Benavides, y trepó hasta la quinta ubicación en la clasificación general de las motos.

Fue una ardua jornada, donde se completó la segunda mitad del maratón en Al Ula. Los pilotos debieron recorrer desde el campamento refugio, lugar donde debieron pasar la noche, hasta Hail.

Las motos debieron recorrer un especial de 356 kilómetros y 371 para los coches, además de un enlace de 58 km. Cabe mencionar que los pilotos no pudieron recibir ayuda externa en ningún momento de ambos días, lo que dificultó aún más su desempeño. Las complicaciones, principalmente de neumáticos, fueron la tónica. Fueron ellos mismos quienes debieron realizar el mantenimiento de sus vehículos.

“Los competidores pasarán la noche en vivacs refugio sin ninguna infraestructura, en pleno desierto. La organización proporcionará únicamente un colchón, un saco de dormir, una tienda de campaña y una ración para la cena y el desayuno”, consignó la organización sobre la etapa.

Cornejo tuvo una jornada impecable desde el inicio, logrando incluso ser líder provisional de la etapa. Completó la segunda parte de la maratón en un tiempo de 04H 09′ 07″, a 3′ 51″ del argentino Benavides. Por ahora, Nacho marcha quinto en la general, a 18′ 38″ del australiano Daniel Sanders, líder absoluto. El español Tosha Schareina y el estadounidense Ricky Brabec completan el podio.

Barbosa continúa firme

Ruy Barbosa culminó la etapa en la decimoséptima posición, con un crono de 04 30′ 54″. El chileno es 15° en la general. También es octavo en el Rally 2.

Mientras que Tomás De Gavardo, el último chileno en las motocicletas, llegó en el puesto 30°, en 04H 52′ 20″ ubicándose como 28° tras cinco etapas del Dakar.

En los coches, Hernán Garcés junto a su navegante Juan Pablo Latrach llegó en el puesto 23°, con un tiempo de 04H 13 25″. Lucas del Río con el argentino Bruno Jacomy fue 28° (4H 18′ 09″) y Francisco ‘Chaleco’ López junto a Álvaro León terminó 30° (04H 18′ 13″).

Del Río es 31° en la general, Garcés se ubicó como 34° y López como 47°.

Por otra parte, el vencedor fue el estadounidense Mitch Guthrie junto a su navegante Kellong Walch, con un tiempo de 03H 54′ 46″. En tanto, el líder es el sudafricano Henk Lategan junto a Brett Cummings. El podio lo completan el qatarí Nasser Al-Attiyah junto al belga Fabian Lurquin y el sueco Mattias Ekström junto a Emil Bergkvist.

El Dakar continuará este viernes 9 de enero. Pese a la ardua maratón, el Rally seguirá con la etapa más larga de la competencia. El recorrido transcurrirá especialmente en el sector de Qassim, en un terreno plagado de dunas. La jornada tendrá un extenso enlace de 589 km y un especial de 331.