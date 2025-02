Fanáticos del Manchester City aluden a Oasis para burlarse de Vinícius en el duelo ante el Real Madrid en la Champions

El duelo entre el Manchester City y el Real Madrid comenzó picante. Antes del pitazo inicial del árbitro Clément Turpin, los fanáticos del elenco inglés desplegaron un lienzo para burlarse de Vinícius Junior. La imagen era de Rodri besando el Balón de Oro y la frase “Stop crying your heart out” (Deja de llorar con todo tu corazón), correspondiente al título de una conocida canción del grupo Oasis. Una alusión a la derrota del delantero brasileño en la disputa por el máximo galardón individual de la temporada.

Además del mensaje al brasileño, es una clara referencia al grupo británico, cuyos integrantes, Liam y Noel Gallagher, son hinchas acérrimos del Manchester City.

El lienzo desplegado en la galería del Etihad Stadium.

La polémica

Cuando se entregó el Balón de Oro, Vinícius Júnior se perfilaba como el gran favorito. De hecho, el Real Madrid daba por hecho que sería el ganador. Por eso cuando se filtró que se lo darían a Rodri, desistieron de ir al evento. “Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal. Como esto no ha sido así, es obvio que Balón de Oro y UEFA no respetan al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta”, le planteó una fuente del club a AS.

Cuando Rodri ganó el BdO, después se refirió a la polémica con el brasileño. “Recuerdo que salió en una portada levantando el premio, cosa que a mí me extrañó porque a nosotros nos habían dado una consigna muy clara, que este año no se iba a decir el nombre del ganador hasta que se abriera el sobre”, reveló en una entrevista con el canal de televisión Antena 3.

“Toda esa información, esa certeza, de que tal y cual, me hizo pensar que se había filtrado. Así que fui a la gala, sinceramente, porque no todos los días voy en una gala del Balón de Oro, pero no con la idea de ganarlo. Llega el día de la gala, me empiezan a llegar mensajes, información, tal y cual”, complementó.

En el recinto de Mánchester no han parado de aludir al galardón. Por ejemplo, un fanático llevó una copia y lo colocó a vista de todos.