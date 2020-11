Fernando Zampedri: “No me vuelvo loco por entrar en juego, espero mi momento”

El fútbol le dio una revancha a Fernando Zampedri (32). Después de casi un año sin jugar tras una rebelde lesión, el delantero hoy es figura de Universidad Católica y también del fútbol chileno. Borró todas las dudas iniciales y se ganó el corazón de los hinchas a base de goles y sacrificio. Varias de sus conquistas fueron trascendentales. Su popularidad creció hasta en forma de memes. La Zampedrineta. El hombre del momento sonríe en la precordillera.

Después de un inicio dubitativo, volvió encendido tras la pandemia, ¿cómo lo vive?

Contento por el presente del equipo, de la institución y en lo personal. En el arranque me costó bastante, porque venía de nueve meses sin jugar por una lesión. Traté de hacer una pretemporada al ciento por ciento, ya que hace un año y medio que no tenía una. Sabía que al principio me iba a costar, pero con esfuerzo y trabajo iba a mejorar. Resulta que mi lesión era muy grave, pero ya pasó hace mucho. Estoy disfrutando de lo que me gusta, ya no miro hacia atrás.

¿Cómo se siente dentro del equipo?

Me siento bien. Me siento importante, desde el primer día. Y se lo tengo que agradecer a Holan. Estando yo lesionado, preguntó por mí, confió en mí y me trajo acá. El profe sabía que me iba a llevar un tiempo readaptarme, pero confió. Me dio minutos y me dejó ir creciendo. Y tampoco tuve un mal arranque. Después vino la pandemia, pero había terminado con siete partidos y cinco goles. Nada mal. Con la pandemia nos cayó un baldazo a todos, pero ya arrancamos de vuelta, nos repusimos y hoy estamos en un camino importante en lo grupal y en lo personal.

¿La UC ha cumplido sus expectativas?

Las ha superado. Totalmente. La verdad es que muy sorprendido, porque es una institución ordenada en cada lugar. Eso hace que el jugador solamente se dedique a ser profesional, a entrenar, a pensar en los partidos. No todos los clubes y los planteles pueden vivir una armonía como la que vivimos nosotros. Eso se valora y se respeta mucho.

¿Despertaron tarde en la Libertadores?

Es que llevábamos muy poco proceso de trabajo cuando nos agarraron en los primeros dos partidos. Por la forma en que quiere jugar Ariel se requiere un tiempo, por la intensidad que pone y lo que plasmamos en la cancha. Además, el plantel ya estaba armado y había que cambiar la forma en que venía del año pasado. Llegamos con poco tiempo y por ahí nos costó el arranque. No se pudo clasificar a octavos, pero se demostró que en un grupo difícil tranquilamente podíamos haberlo hecho. No se dio porque hubo otras cosas que no nos dejaron. Por ejemplo, en Colombia nos anularon un gol clarísimo. Entonces fuimos perjudicados.

¿Había revertido una llave directa a nivel internacional con uno menos?

No recuerdo, pero las copas internacionales se juegan así. Es lindo jugarlo con buen fútbol, pero, a veces, tienes que sacar cosas que no son las que uno entrena. El otro día, con un jugador menos, fuimos al frente, demostramos un carácter muy fuerte hacia el rival y este se sintió sofocado.

¿De quién es mérito el buen juego de la UC?

De Ariel y su cuerpo técnico,su forma de entrenamiento. Buscan llegar a situaciones en las prácticas muy altas, muy físicas, donde predomina la intensidad. La base del juego y la intensidad es totalmente de ellos. Después, dentro de la cancha el jugador toma decisiones y ya se hace responsable.

¿Les gusta la propuesta de Holan?

Sí, seguro. Él trajo una idea, nos la planteó y nos gustó mucho. El grupo se sintió muy cómodo. Sí, al principio era exigente y quizás costó entenderla, pero una vez que se entiende es más fácil. Es mucho mejor para el futbolista jugar de esta manera.

¿Cuál es el jugador que más le sorprendió?

Tenemos varios puntos altos, pero el Chapa, por la edad que tiene, y su manera de entrenar sumamente profesional. Se predispone de una manera increíble. Es un jugador de selección. Y también es importante para los chicos, un ejemplo a seguir.

De todos los goles que ha hecho en Católica, ¿cuál es su favorito?

El que hice contra Inter, el segundo, por lo emotivo que fue, por lo que nos hizo conseguir. El de chilena.

Y la Zampedrineta se hizo popular.

El hincha cruzado se merece este momento. A principio de año me tocó disfrutar de la gente en el estadio y me sentía muy cómodo. La gente también es responsable del momento que estamos pasando, porque se manifiesta en redes sociales de manera linda. Me pone contento. Y lo de la Zampedrineta también. Dejo que fluya y que la gente se divierta con los memes que hay, así que yo también me divierto con ellos.

Los que estaban arriba de la Zampedrineta desde el principio tenían razón…

Bueno, eso pasa en todos lados. Por ahí, quizás, cuando no conocen a un jugador... el tiempo pone en su lugar las cosas. Hay que laburar, sacrificarse todos los días para mejorar. Si uno está consciente, seguro de lo que hace, y deja el ciento por ciento en cada entrenamiento y en cada partido, en algún momento va a tener recompensa.

¿Quiere seguir en la UC?

Como todos saben, estoy a préstamo. Hay una opción de compra. Primero terminemos. Estoy pensando grupalmente en conseguir el tricampeonato; que en la Sudamericana podamos llegar a jugar una final. Sería maravilloso. Todavía falta mucho por recorrer. Primero están los pensamientos grupales. En lo personal, falta un mes y medio, o dos, para tomar decisiones. El club alguna decisión tomará, pero, en lo personal, me encantaría quedarme en Católica. Estoy muy cómodo, la ciudad me gusta mucho. La institución es una de las mejores en las que estuve, así que me gustaría quedarme. El tiempo lo dirá.

En Central dicen que lo esperan el 1 de enero, porque su préstamo finaliza el 31 de diciembre. ¿La UC se ha acercado a extender el préstamo, por último, hasta que finalice la temporada en enero de 2021?

Por el momento, no. Creo que ese tema de si la temporada termina el 31 de enero los clubes todavía no lo tienen claro, porque no sabemos bien todavía si en Argentina, por ejemplo, termina el 31 de diciembre y acá el 31 de enero. No sabría decirte hoy cómo se manejaría eso. Hasta hoy, de Católica no se acercó nadie, pero la institución está pensando en lo grupal, en logros importantes y más adelante se tomarán medidas personales.

¿El camarín se puso como objetivo llegar a la final o es un anhelo personal?

No, como objetivo nos habíamos puesto pasar a Sol de América. Lo conseguimos. El objetivo nuevo es pasar a cuartos. Lo que dije antes de una final es un pensamiento personal que me encantaría. Pero hay un camino que recorrer.

¿Qué es más importante: el tricampeonato o la final de la Sudamericana?

Es que las dos cosas son importantes. El tricampeonato quedaría en la historia del club. Es sumamente importante. Y llegar a una final de Copa Sudamericana también. Por eso le estamos dando valor a las dos competencias. No podemos decir que una es más importante que otra.

¿Se puede? ¿Alcanza? El calendario es muy apretado y el plantel de la UC es corto…

Sí, mira, creo que, por ahí, entre nosotros discutimos el tema, por ahí a nosotros nos están ajustando mucho con los partidos y no nos dan descanso. El club no lo maneja eso tampoco, creo que lo maneja la liga de fútbol chileno. Nosotros jugamos el domingo pasado y luego el miércoles, cuando todos estaban descansando, y a nosotros nos hacen seguir jugando. Este domingo ya se arranca de nuevo. Nosotros, hasta el final de temporada, no vamos a tener un día de descanso. A los equipos que compiten internacionalmente como país tendríamos que darles una mano, ayudarlos un poco. Por ahí pasar algún partido para otro momento, pero bueno, eso no lo decide el club ni nosotros. Nosotros nos vamos a preparar. Ya nos estamos preparando para sacar todo adelante para pelear los dos frentes como queremos. Ese es nuestro pensamiento.

¿Se tiene que flexibilizar el calendario?

Es un tema a mejorar. He estado en otros lados y te dan margen un poco más abierto, consideran que el plano internacional es muy beneficioso para el torneo, le da prestigio al país. Creo que hoy y en otros momentos no nos dieron ese respiro que necesitábamos. Pero bueno, tenemos que tratar de no pensar tanto en eso y pensar en los partidos que se nos vienen, porque tenemos una seguidilla importante.

Holan tiene un once titular base al que le saca el jugo a nivel local e internacional. Además, en los partidos hace muy pocos cambios, ¿están preparados físicamente para soportar la seguidilla que se viene?

Yo creo que Ariel maneja muy bien el grupo, los entrenamientos y las intensidades. Es muy atento en eso, está en todos los detalles. Confiamos plenamente en él. Estaremos dispuestos a hacer lo que decida, lo que nos pida, porque la verdad es que físicamente estamos en un buen momento, como en lo futbolístico también.

¿Se despotenció la UC al dejar ir a Pinares?

Era un jugador importante para nosotros, pero tenemos un sistema y creo que vamos a solucionar su salida. Estamos contentos por su crecimiento personal. Yo quiero que mi equipo gane y que no me saquen jugadores, pero bueno, la institución lo necesitaba seguramente.

¿Cómo se define usted como delantero?

Soy un delantero de área. No soy de esos de esos jugadores que se vuelven locos por entrar en juego, o porque no la tocan se desespera. No. Espero mi momento. Trato de aportar al equipo con trabajos o movimientos para mis compañeros, donde a veces no soy yo el encargado de terminar las jugadas, o el que la arranca, pero soy el que genera un espacio. Me gusta generar espacios, me gusta que mis compañeros entren al área para convertir. Para eso hay que saber moverse, porque si uno es nueve de área quiere hacer todos los goles. Obviamente, también me gusta convertir. Vivo de eso.

¿Cuál es su grupo de amigos en el camarín? Con Parot compartió en Central.

Hay un camarín jugoso, con muy buena gente. Desde el primer día me sentí parte de ellos, Alfonso me incluyó muy bien. Me llevo bien con todos. Los más chicos y los más grandes vienen a cenar a mi casa. No tengo un grupo definido. Creo que es gracias a la institución que se da todo esto también.

¿Qué rival le ha llamado la atención?

Los puntos reflejan más o menos lo que son los equipos. Creo que Unión Española y La Calera están haciendo un gran torneo. Antofagasta también. Esos tres me sorprendieron, no tanto por los puntos, sino que por la manera de llevar adelante el torneo. Han conseguido partidos importantes, donde juegan bien. No solamente ganan, juegan bien. Seguramente, entre esos equipos está el que se llevará el torneo.

¿Qué le parece River de Uruguay?

Es un equipo duro, uruguayo, con un técnico importante, que lo hace jugar bien. Los equipos uruguayos son aguerridos, fuertes. Seguramente, esta semana ya empezaremos a ver cómo juegan.