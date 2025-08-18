SUSCRÍBETE
FIFA inspecciona el estadio El Teniente de Rancagua de cara al Mundial Sub 20

El coliseo de la capital regional albergará nueve partidos de la próxima Copa que se disputará entre septiembre y octubre.

Por 
El subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, y el delegado presidencial regional del Libertador Bernardo O’Higgins, Fabio López, participaron de la inspección de la FIFA al Parque Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, que albergará nueve de los 52 partidos de la próxima Copa Mundial Sub 20 que se disputará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre.

Las autoridades recorrieron el recinto junto al General Max Jiménez, Jefe de Zona de Carabineros en la Región de O’Higgins; la General Claudia Carrasco, Jefe de la Plana Mayor Especial del torneo; Christian Schmölzer, manager de torneos masculinos de la FIFA, y Marina San Miguel, manager de torneos juveniles de la orgánica.

El subsecretario Rafael Collado resaltó “el esfuerzo país que estamos realizando para que este Mundial Sub 20 sea una instancia familiar, deportiva, donde podamos sacar resultados positivos en lo futbolístico y también en dar una imagen país muy positiva. Desde principios de año, estamos trabajando con una Mesa de Seguridad en la que ha participado el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Seguridad, las policías y, por supuesto, los organizadores del evento, en la cual hemos ido desarrollando todas las estrategias de seguridad para que esta sea una fiesta del deporte, de las familias y de las ciudades”.

Por su parte, el delegado presidencial, Fabio López, destacó que “Carabineros de Chile ha dispuesto una Plana Mayor Especial que va a encargarse de todo el sistema de transporte, de seguridad de los entornos del estadio, del estadio mismo, y también de la custodia de las delegaciones. Esto no irá en desmedro de las planificaciones que tiene habitualmente Carabineros para la ciudad de Rancagua. Este Mundial también tiene que ser una buena experiencia para las personas que van a venir a ver el fútbol. Se pueden llevar una bonita imagen de la ciudad de Rancagua y de la región”.

El General Max Jiménez subrayó que el “el plan para la ciudad de Rancagua se mantendrá en su dotación, pero será reforzado desde nuestras escuelas de formación. Mantendremos nuestros servicios de seguridad preventiva permanente y se va a reforzar también en aquellos espacios públicos donde sabemos que va a llegar mucho público. Para ello hemos dispuesto y tenemos personal suficiente para poder satisfacer las necesidades en seguridad de todas las personas que concurran a este evento deportivo”.

Por último, la manager de torneos juveniles de la FIFA, Marina San Miguel, valoró “el compromiso que han tenido todas las autoridades que se han volcado desde el primer día. Este es el estadio que está en mejores condiciones ahora mismo, el que está más adelantado, y eso nos genera mucha tranquilidad a 42 días de que empiece a rodar el balón. Queremos estar en las mejores condiciones para poder dar la bienvenida a las selecciones que juegan aquí”.

La Copa Mundial Sub 20 de 2025 se disputará en El Teniente y en los estadios Nacional (Santiago), Elías Figueroa Brander (Valparaíso) y Fiscal de Talca.

El coliseo rancagüino debutará el lunes 29 de septiembre con la primera reunión doble del grupo E, que ofrecerá los partidos partidos entre Francia y Sudáfrica (17:00) y luego, entre Estados Unidos y Nueva Caledonia (20:00). También recibirá dos partidos de octavos de final el jueves 9 de octubre y, por último, una llave de cuartos tres días después.

