Figura del Flamengo revienta al fútbol chileno: “Pasa parado, no tiene continuidad para estar a un nivel alto”

Figura del Flamengo revienta al fútbol chileno: “Pasa parado, no tiene continuidad para estar al nivel”.

Flamengo se prepara para disputar el Mundial de Clubes. La escuadra carioca comparte grupo con Chelsea, Esperance de Tunis y Los Angeles FC. Justo antes del viaje a Estados Unidos, Erick Pulgar participó del podcast ‘Vamo a Calmarno’, donde expuso su parecer del fútbol chileno.

“Estoy pasando por una muy buena etapa futbolística y también personal. Renové dos años. Nunca tuve la intención de volver a Chile. Cuando volví a recuperar mi nivel, mi objetivo era seguir en Brasil o volver a Europa”, señaló el formado en Deportes Antofagasta.

“El fútbol chileno pasa muy parado. Juegan muy poco, no tienen la continuidad para estar en un nivel alto. En Brasil hay partidos cada tres días”, añadió el ex Universidad Católica.

Pulgar lleva tres años en Flamengo.

En esa línea, el mediocampista descartó la idea de retornar en algún momento a la UC, donde jugó antes de salta al Bologna. “En mi familia son todos de Colo Colo. Hasta ahora depende de mí lo que quiera de mi futuro. Me gustaría volver a Europa y a futuro me gustaría volver a Deportes Antofagasta, cerrar mi carrera donde empecé”, dijo el futbolista de 31 años.

Pese a esta visión, también reveló que en algún momento quiso regresar al país. “Estuve a punto de volver a Chile. Quería dejar todo tirado, peleaba con mi club, con compañeros, con mi representante, con mi mamá. Solo quería estar con mi familia. Quería comprar los pasajes y un día entrené, me fui al hotel y en el lobby vi a mi mejor amigo, mi mamá y mi agente. Hasta el día de hoy les pido perdón por eso, estaba con la cabeza mal”, contó.

Por otro lado, también explicó la importancia que tuvo Jorge Sampaoli en su carrera. El casildense lo llevó a la Selección cuando tenía 21 años y luego lo dirigió en Flamengo. “Fue quien me hizo recuperar mi confianza, me mostraba videos de otros jugadores, fue alimentando mi mente y empecé a hacer lo que veía”, dijo.

Finalmente, Pulgar abordó como lidia con la salud mental, un problema que en el pasado lo llevó a tener un cuadro depresivo. “Aquí no hay paciencia. Un partido malo y ya te matan. Yo antes leía todo lo que decían de mí. Hace cuatro años, decidí no leer nada. No suma ni resta”, remarcó.