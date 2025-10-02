SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

“Flamengo debería jugar solo”: la dura advertencia de la presidenta del Palmeiras por millonario lío que remece al Brasileirao

Leila Pereira, presidenta del equipo paulista, reacciona a la ofensiva judicial del club más popular de Brasil, que pretende redistribuir los ingresos por derechos de televisión.

Christian GonzálezPor 
Christian González
Erick Pulgar, en en el partido entre Flamengo y Chelsea, por el Mundial de Clubes. Gilvan de Souza / Flamengo

El fútbol brasileño arde. La acción judicial por la que el Flamengo bloqueó un millonario pago por derechos de televisión a los clubes que integran la Liga Brasileña de Fútbol desató una auténtica guerra.

El gigante de Río de Janeiro interpuso un recurso de amparo para impedir el traspaso de US$ 14 millones (77 millones de reales) de parte de la televisora O Globo a los clubes que integran LIBRA, la sigla de la Liga Brasileña de Fútbol, una organización que, por cierto, ayudaron a conformar en 2022. Por esos días, la finalidad era absolutamente contraria: imitar la estructura de las grandes competencias del fútbol europeo y tender hacia una distribución más equitativa de los ingresos por premios y derechos de televisión.

El lío de Flamengo por los dineros de la TV en Brasil

La convulsión llega a tal punto que hay quienes se muestran partidarios de un verdadero cisma. “Mi sugerencia sería crear otra liga excluyendo al Flamengo. Creo que el Flamengo debería jugar solo. Ningún club es más grande que el fútbol brasileño. El Palmeiras no juega solo, y el Flamengo no juega solo”, disparó, por ejemplo, Leila Pereira, la presidenta del Palmeiras.

Sería bueno que formáramos una nueva liga excluyendo al Flamengo, y entonces el Flamengo jugaría solo. Quiero ver la audiencia que tendrá. Creo que es muy difícil para los entrenadores tener esta mentalidad. No mejora en absoluto el fútbol brasileño”, complementó la dirigenta, quien se ha planteado como un firme contrapeso a las aspiraciones del club de Río de Jaineiro, en el que milita el chileno Erick Pulgar.

Un comunicado oficial del Verdao se expresa en los mismos términos. Al obstruir de manera contradictoria e indebida el flujo de esos recursos, la estrategia del club carioca se revela depredadora y ruin, pues busca asfixiar financieramente a las demás instituciones que conforman el bloque–algunas de ellas en situación de dificultad– con el fin de someterlas y extraer aún más beneficios individuales”, puntualiza.

Flamengo, en el Mundial de Clubes, ante el Chelsea. FRANCK FIFE

El Santos se planteó en la misma tónica. “La actual gestión del Flamengo parece no comprender que es responsable por el cumplimiento de acuerdos firmados por administraciones anteriores. Más aún,insiste en ignorar que actitudes individualistas, de quienes solo miran por sus propios intereses, debilitan la unión y el espíritu de lealtad que nos fortalecería a todos. ¿O acaso el Flamengo cree que puede disputar competiciones sin adversarios?“, enfatiza, por la misma vía.

LIBRA no se quedó atrás. “El club alega pérdidas bajo un contrato de mil millones de dólares, lo cual no refleja su situación financiera. Esta medida extrema confirma una postura que prioriza los intereses privados a corto plazo, cuando en realidad los verdaderos perdedores son los equipos que dependen de este dinero para su flujo de caja, pago de facturas y salarios”, expresa.

Un acuerdo que tambalea

Para entender el conflicto hay que remontarse a marzo de 2024, cuando LIBRA firmó con O Globo un acuerdo por los derechos de transmisión del Brasileirao entre 2025 y 2029. El pacto le garantiza exclusividad para todas las plataformas, lo que incluye televisión abierta, de pago, streaming y pay per view.

Los términos del acuerdo parecían claros. Se repartirían US$ 206,4 millones por año, que se distribuirían según la siguiente fórmula: 40 por ciento en forma igualitaria, 30 por ciento de acuerdo a la clasificación final en el torneo y otro 30 por ciento en relación a la audiencia que generaran los respectivos clubes.

El Flamengo, que entonces era presidido por Rodolfo Landim, aceptó los términos. Sin embargo, la nueva administración, a cargo de Luiz Eduardo Baptista, se opone a esas condiciones. Estima que el club, que hoy percibe el 20,4% de los ingresos por concepto de audiencia, deja de percibir US$ 18 millones por temporada. El club estima que el tamaño de su hinchada dentro de LIBRA representa un 47% del universo. Por esa razón, espera una compensación: quiere unos US$ 4,3 millones sobre el acuerdo original.

Más sobre:FlamengoLIBRAFútbol InternacionalFútbol brasileño

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Oposición pide aclarar “Presupuesto con Pespectiva de Género”: $18,5 billones del erario nacional sirvieron a políticas de igualdad, según Hacienda

Presupuesto de seguridad: Plan Nacional Contra el Crimen Organizado sufre recorte de un 31,7% para el 2026

Cómo Marco Rubio se transformó en el principal impulsor de la vía militar contra Maduro y la pugna que abrió en la Casa Blanca

Una baja sensible para Matthei: el tránsito del gobernador Diego Paco (RN) a la campaña de Kast

40 años sin Rock Hudson: sus últimos días y cómo su muerte destapó el drama del sida

¿Tiene la llave? El protagónico rol del rector De la Llera (PUC) en la discusión del proyecto que busca superar el CAE

Lo más leído

1.
El destacable gesto de los hinchas de Japón en el Estadio Nacional tras la victoria sobre Chile en el Mundial

El destacable gesto de los hinchas de Japón en el Estadio Nacional tras la victoria sobre Chile en el Mundial

2.
Boric tensiona la carrera presidencial: alusión en cadena nacional por Presupuesto 2026 desata la furia de Kast

Boric tensiona la carrera presidencial: alusión en cadena nacional por Presupuesto 2026 desata la furia de Kast

3.
Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

4.
Temblor hoy, jueves 2 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 2 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Fiscalía indaga filtración en caso de Julia Chuñil y Valencia acusa interpretación parcial de supuestos antecedentes

Fiscalía indaga filtración en caso de Julia Chuñil y Valencia acusa interpretación parcial de supuestos antecedentes

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Nigeria vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Nigeria vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20

Rating del miércoles 1 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 1 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Oposición pide aclarar “Presupuesto con Pespectiva de Género”: $18,5 billones del erario nacional sirvieron a políticas de igualdad, según Hacienda
Chile

Oposición pide aclarar “Presupuesto con Pespectiva de Género”: $18,5 billones del erario nacional sirvieron a políticas de igualdad, según Hacienda

Presupuesto de seguridad: Plan Nacional Contra el Crimen Organizado sufre recorte de un 31,7% para el 2026

¿Tiene la llave? El protagónico rol del rector De la Llera (PUC) en la discusión del proyecto que busca superar el CAE

Fondos de pensiones A y B anotan su mejor desempeño en 16 años en lo que va de 2025
Negocios

Fondos de pensiones A y B anotan su mejor desempeño en 16 años en lo que va de 2025

Grupo Patio emite millonario bono por más de US$60 millones

Fin a exención: Aliexpress, Amazon, Shein y Temu están entre los comercios ya inscritos ante el SII y comenzarán a cobrar IVA a compradores

Por qué la administración Trump desplegará agentes migratorios en el Super Bowl en el que actuará Bad Bunny
Tendencias

Por qué la administración Trump desplegará agentes migratorios en el Super Bowl en el que actuará Bad Bunny

Cómo Israel interceptó la flotilla internacional que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

En vivo: el Real Betis de Manuel Pellegrini choca contra Ludogorets en la Europa League
El Deportivo

En vivo: el Real Betis de Manuel Pellegrini choca contra Ludogorets en la Europa League

Nueve giras antes del Mundial y no hay 9: la fallida búsqueda de Nicolás Córdova que la Sub 20 paga sin goles

“Sabemos jugar fútbol; esta es una gran oportunidad para que nos vean”: cubano rompe en llanto tras la igualdad ante Italia

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo
Finde

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

40 años sin Rock Hudson: sus últimos días y cómo su muerte destapó el drama del sida
Cultura y entretención

40 años sin Rock Hudson: sus últimos días y cómo su muerte destapó el drama del sida

Silvio Rodríguez se reúne con el presidente Gabriel Boric en La Moneda y lo define como “un amigo”

Con obras de Raúl Zurita, César Aira y Mary Wollstonecraft: guía con lo que trae la Primavera del Libro 2025

Cómo Marco Rubio se transformó en el principal impulsor de la vía militar contra Maduro y la pugna que abrió en la Casa Blanca
Mundo

Cómo Marco Rubio se transformó en el principal impulsor de la vía militar contra Maduro y la pugna que abrió en la Casa Blanca

Policía cataloga de terrorista el ataque de Manchester y confirma dos arrestos

Israel deportará a Europa a los activistas de la flotilla interceptada, incluida Greta Thunberg

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia
Paula

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta