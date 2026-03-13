SUSCRÍBETE
    Fórmula 1: los motivos detrás del bochornoso comienzo de temporada de Aston Martin

    Pese a una fuerte inversión en los últimos años, su monoplaza, el AMR26, de momento no está apto ni siquiera para terminar una carrera. Este fin de semana tendrá un nuevo test en el Gran Premio de China.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    El AMR26, el monoplaza de Aston Martin para esta temporada. Foto: @AstonMartinF1 en X

    Las expectativas de Aston Martin para este 2026 eran más altas en la Fórmula 1. Lawrence Stroll, el millonario empresario canadiense dueño de la compañía, realizó una fuerte inversión en el equipo: construyó una nueva planta en Silverstone, contrató como director de equipo a Adrian Newey, de gloriosos años en Red Bull, y mantuvo al bicampeón del mundo Fernando Alonso. Sin embargo, el AMR26 tiene a la escudería británica tomándose la cabeza. El piloto asturiano no pudo terminar la carrera en Australia, mientras que Lance Stroll, hijo del dueño de la compañía, permaneció en el último lugar y cruzó la meta con más de 15 vueltas perdidas, por lo que la FIA lo dejó en DNF. Este fin de semana se les viene el Gran Premio de China, y el desastre parece imposible de mejorar en tan pocos días.

    Aunque esta bochornosa situación ya estaba casi escrita. Desde las prácticas de pretemporada que a Aston Martin se le vio varios pasos por detrás de el resto de los equipos. En Albert Park, los tiempos en la FP1 de Stroll fueron a 30 segundos de los más rápidos, mientras que Alonso no pudo salir. De esta manera, en la carrera el resultado no podía ser otro: varias paradas en los boxes, pérdida de vueltas mientras los monoplazas estaban detenidos, ajustes, pruebas y más. El elenco británico utilizó la primera fecha del campeonato mundial a modo de test.

    “Sabíamos que iba a ser una carrera casi imposible de acabar. Pero bueno, hemos dado bastantes vueltas entre Lance y yo y ojalá podamos en China dar otro pasito más en esa dirección”, declaró Fernando Alonso después del circuito.

    Fernando Alonso en Australia. Foto: @AstonMartinF1 en X

    El motor Honda, apuntado como el culpable

    Una de las grandes novedades para esta temporada era la alianza entre Aston Martin y Honda. La marca japonesa se convirtió en socio exclusivo de la escudería. Sin embargo, desde antes del inicio oficial del campeonato ya habían comenzado las recriminaciones entre ambas partes. El mismo Adrian Newey contó que las vibraciones que nacen desde la unidad de potencia podrían generar daño permanente en los nervios de las manos de sus pilotos. Además, esos movimientos deterioran las baterías y causan problemas en diversas zonas del monoplaza.

    Desde la marca japonesa aceptaron las vibraciones, pero argumentaron que esto se produjo cuando el mencionado director de equipo de Aston Martin solicitó modificaciones pocos meses antes de que el vehículo tuviera que competir, esto para que acompañara a su diseño de chasís.

    “Desde que Newey llegó, casi todo lo que habíamos hecho lo tuvimos que cambiar. No varió la estructura del motor, pero sí todo lo demás, incluyendo el equipo periférico y su fijación al chasís. La batería en dos niveles fue una solicitud de Newey. Nos pidió que hiciésemos eso así cuando ya se nos acababa el tiempo”, declaró Tetsushi Kakuda, dirigente de Honda.

    No obstante, anteriormente, Newey ya había defendido el chasís del AMR26, su creación: “Es el quinto de la parrilla, con opciones de acabar siendo el primero”.

    Además, el director de equipo reconoció un retraso de cuatro meses (en comparación con las otras escuderías) en el desarrollo del túnel de viento, ya que decidieron esperar a que las nuevas instalaciones de Silverstone estuvieran totalmente operativas.

    Otra de las dificultades que tuvieron para colocar en competencia al AMR26 en Australia fue la falta de baterías para el impulsor eléctrico de las unidades de potencia provistas por Honda. Llegaron con cuatro a Oceanía y para el fin de semana solo lograron tener operativas dos.

    Foto: @AstonMartinF1 en X

    Con todos estos problemas, en la escudería británica esperan mejorar su performance este fin de semana en el Gran Premio de China, aunque saben que la prioridad está en que su monoplaza sume la mayor cantidad de vueltas posibles: “Creo que es optimista intentar terminar la carrera. Obviamente, seguiremos teniendo escasez de piezas de repuesto. Solo será durante la próxima semana, pero para Baréin deberíamos tener más baterías y más piezas de repuesto. Así, en China podremos arriesgar más el domingo”, dijo Fernando Alonso.

    La carrera que se disputará en el Circuito Internacional de Shanghái, válida por la segunda fecha de la Fórmula 1 2026, está pactada para este domingo 15 de marzo a las 4.00 horas de Chile, instancia en la que se verá si el AMR26 logra mejorar sus registros o si continúa haciendo sufrir a Stroll, Newey, Alonso y compañía.

