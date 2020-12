Fracaso del Inter: queda eliminado de todo

Un fracaso. No hay otro concepto para definir el desempeño del Inter en la Champions. El equipo italiano terminó último en su grupo. Y eso que, después de varios años, tuvieron un sorteo halagüeño. El empate sin goles con el Shakhtar los sacó de la arena continental. Ni siquiera alcanzó para meterse en la Europa League. Alexis Sánchez jugó la parte final del juego. Ya se conocía del descarte de Arturo Vidal, por molestias físicas.

Los lombardos tenían la obligación de ganar en el Giuseppe Meazza. Pero también debían tener una oreja puesta en el estadio Alfredo Di Stéfano, rogando que hubiese un ganador en el duelo entre Real Madrid y Borussia Mönchengladbach. Antonio Conte no movió ni un ápice su 3-5-2 tradicional, con un mediocampo sin armador y la dupla Lukaku-Lautaro en ataque.

Aunque los tres puntos eran obligación, los italianos no generaron muchas situaciones de gol en el primer tiempo. Lo más claro fue un remate del argentino Martínez que dio en el travesaño. Cuando se esperaba que el Inter fuese una tromba, no se vio eso. En paralelo, el Madrid vencía 2-0 a los alemanes (doblete de Benzema), resultado ideal para las pretensiones lombardas. Pero ellos no cumplían con lo propio.

En el segundo lapso se vio al Inter con mayor control de juego, no obstante incapaz de ser profundo. En los 52′, un cabezazo colocado de Lukaku fue desviado por el golero Trubin. Al Inter le sobraba un defensa o un volante para incluir a alguien más ofensivo, como Alexis. Conte no movía el tablero y quedaba menos tiempo.

La presión del local aumentó. El Shakhtar aguantaba y salía de contra. Y Sánchez esperaba por entrar. El partido estaba para el tocopillano. A 15′ del final ingresó por Gagliardini. Los tres delanteros coincidieron poco, porque más tarde Conte sacó a Lautaro. En los 88′, Sánchez tuvo una. Mete un cabezazo elevado llegando en posición de 9. Al instante tuvo otro testazo, pero el balón rebotó en Lukaku, que estaba en off side. Era el gol de la clasificación.

El Inter tenía que vencer a los ucranianos y nunca estuvo muy cerca de eso. Es un desastre para un plantel de peso y también para Conte, preso de su libreto, sin lugar para un plan B acorde a las circunstancias. En el grupo avanzaron el Madrid y el Mönchengladbach. El Shakhtar tiene el premio de consuelo como tercero.

Champions League, cierre fase grupal (en negrita, los clasificados)

Grupo A: Bayern (16) 2-0 Lokomotiv (3), Salzburgo (4) 0-2 At. Madrid (9)

Grupo B: Inter (6) 0-0 Shakhtar (8), Real Madrid (10) 2-0 M’gladbach (8)

Grupo C: Olympiacos (3) 0-2 Porto (13), Man. City (16) 3-0 Marsella (3)

Grupo D: Ajax (7) 0-1 Atalanta (11), Midtjylland (2) 1-1 Liverpool (13)

Grupo E: Rennes (1) 1-3 Sevilla (13), Chelsea (14) 1-1 Krasnodar (5)

Grupo F: Lazio (10) 2-2 Brujas (8), Zenit (1) 1-2 B. Dortmund (13)

Grupo G: Dinamo Kiev (4) 1-0 Ferencvaros (1), Barcelona (15) 0-3 Juventus (15)

Grupo H: Leipzig (12) 3-2 Man. United (9), PSG (12) 5-1 I. Basaksehir (3)