Francia iguala en Islandia y deja sus primeros puntos en las Eliminatorias de Europa

La selección de Francia cede terreno en las Eliminatorias europeas para la Copa del Mundo 2026. El subcampeón del mundo se mantuvo al tope del Grupo D, pese al pequeño pinchazo que tuvo en su visita Islandia, que rescató un valioso empate 2-2.

Fueron los locales quienes pusieron contra las cuerdas a los Bleus. A los 39’, Victor Pálsson dio la sorpresa tras poner el 1-0. Solo a los 63 minutos Christopher Nkunku pudo igualar las cifras para los dirigidos de Didier Deschamps, quien perdió a Kylian Mbappé por una lesión.

Solo 5 minutos más tarde, Jean-Philippe Mateta consiguió la remontada parcial de los visitantes. Un lapso de locos que acabó a los 70’, cuando Kristian Hlynsson puso cifras finales en el encuentro.

Con este resultado, el potente equipo galo se mantiene al tope del Grupo D con 10 unidades. Segunda es la escuadra de Ucrania, con 7 puntos, que ganó 2-1 a Azerbaiyán.

Gana Alemania

La Mannschaft volvió a dar un golpe de autoridad después de un comienzo dubitativo en la competición. El elenco germano venció por la cuenta mínima en su visita a Irlanda del Norte.

La única conquista del duelo la anotó Nick Woltemade, espigado delantero de 1,98 que pertenece al Newcastle United inglés, pasada la media hora del encuentro. Con esta victoria, la selección teutona suma 9 puntos en el Grupo A, los mismos de Eslovaquia que se impuso 2-0 a la débil Luxemburgo.

En el J, Bélgica alcanzó el primer puesto después de lograr un abultado triunfo de 4-2 en su visita a Gales. Los Diablos Rojos llegaron a las 14 unidades, una más que Macedonia del Norte, selección que solo pudo empatar como local 1-1 ante Kazajstán.

En el Grupo B, el equipo nacional de Suecia sigue en caída libre. Ahora, los escandinavos, que suman 1 punto en cuatro partidos, cayeron en casa por 1-0 ante el modesto equipo de Kosovo, segundo con 7 unidades. El líder es el elenco de Suiza que empató sin goles en su visita a Eslovenia para lograr 10 unidades.