Francisca Mardones: “Son más complejos estos Parapanamericanos que el Mundial o los Juegos Paralímpicos”

Entre una agenda que se divide en crianza, entrenamientos y estudios, Francisca Mardones (24 de septiembre de 1977) conversa de un 2023 en donde consiguió el segundo puesto en el Mundial de Para Atletismo de París en julio y que la tendrá en los Juegos Parapanamericanos, que se realizarán en Santiago, durante octubre y noviembre.

Mardones, durante este año tuvo que superar una compleja cirugía antirreflujo y una hernia paraesofágica. Por eso el trabajo ha sido toda máquina. Necesitó tiempo de recuperación y su plata en Francia demuestra que llegará a Santiago pensando solo en el oro, más que mal es la vigente campeona paralímpica y dueña del récord mundial.

¿Se siente con un estatus especial después de Tokio?

Yo ya tuve esa sensación cuando llegué a Tokio, porque también llegaba con récord mundial vigente, como campeona mundial y abanderada. Afortunadamente pude controlar bien esa presión. Ahora han pasado muchas cosas, entonces también siento que estoy en otra etapa. Sinceramente ha sido un año en que tuve una cirugía, entonces estoy en un proceso de ir retomando mi nivel. Lo que para los demás puede ser una meta, quizás es diferente para mí.

¿Influye la crianza de su hija?

Siento que antes enfocaba mi energía 100% en el entrenamiento. Hoy tengo que repartir la energía en ser mamá, mi familia, en mis estudios también, porque estoy haciendo un magíster de gestión deportiva. Lo que más me ha afectado es no tener un sueño de corrido en la noche, pero trato de seguir entrenando con todo. He bajado de peso después de la operación, entonces también estoy en eso, en ir recuperando la masa muscular. Por trabajo no me voy a quedar.

¿Sigue viendo su carrera a largo plazo?

Voy año a año. Yo tenía muchas ganas de terminar mi carrera en Tokio, pero con todos los resultados me fui entusiasmando, dije “ya, bueno, el próximo ciclo es más corto”, entonces he querido seguir. Todavía siento que puedo dar mucho y, mientras eso sea posible, voy a intentarlo.

¿Qué tan difícil es llevarse el oro en los Parapanamericanos?

Para mí son más complejos estos Parapanamericanos que el Mundial o los Juegos Paralímpicos, porque allí solo compito con mi categoría. En cambio, acá juntan las categorías, quizás para tener más participantes. Así se pone un poco más cuesta arriba sacar los resultados. Por ejemplo, yo en Lima 2019 gané medalla de plata, pero eso significó haber hecho récord de mi categoría. En el fondo yo hice todo lo que pude. Que esto sea en Chile, poder participar acá, con público, de local, hace que aunque me lo pongan difícil o no, haré todo lo posible por ganar.

Con su familia en las gradas debe ser algo súper especial...

Para mí es súper importante participar en Chile. Va a ser una gran fiesta deportiva, estoy segura de que lo van a disfrutar mucho y yo trataré de hacerlo lo mejor posible. De hecho, el seguir compitiendo después de Tokio es porque quiero seguir disfrutándolo y sueño con el día de mañana ganar una medalla y poder colgársela a mi hija

¿Se ha notado un mayor presupuesto para el Deporte Paralímpico en este 2023?

Tengo entendido que el presupuesto se mantuvo, pero sí sé que se abrió un presupuesto especial para Santiago 2023, entonces eso nos ayudará a muchos deportistas a tener el apoyo necesario para prepararnos. Hoy día mismo me llamaron del Comité Paralímpico para confirmar las preparaciones que vamos a tener este año, para saber si tenía algún requerimiento especial y también para darme tranquilidad que todo lo planificado se cumplirá. A mí igual me da una tranquilidad extra tener el apoyo de mis auspiciadores McDonald’s, Banco Security, CCU, Adidas, Toyota y RedSalud, que están siempre muy pendientes de mis necesidades tanto en el ámbito deportivo como en el personal.

¿Hay preocupación por el avance de las obras?

Estamos como inquietos por saber qué va a pasar con las obras, si van a estar a tiempo o no. Igual, cuando hemos preguntado, siempre nos han dado la tranquilidad de que así va a ser y tengo la confianza en que sí llegarán. Yo creo que lo más difícil hasta el momento ha sido para mis compañeros que entrenan en el Estadio Nacional. Sin embargo, de los que yo tengo conocimiento, todos han podido seguir entrenando, ya que les han dado las facilidades ahí o en otros lugares.

¿Cómo valora los logros del deporte paralímpico en el país?

En Chile ya quedó claro que el deporte paralímpico es alto rendimiento, porque hemos tenido grandes resultados deportivos. Yo creo que van a seguir saliendo deportistas con medallas y de gran proyección. Los deportistas paralímpicos vamos a dar que hablar en Santiago 2023, como lo venimos haciendo.